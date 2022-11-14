تونس تعلن تشكيلة كأس العالم 2022 في قطر

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم -اليوم الاثنين- التشكيلة المكونة من 26 لاعبا للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم الأسبوع المقبل.

وستلعب تونس في المجموعة الرابعة إلى جانب فرنسا بطلة العالم والدانمارك وأستراليا.

وجاءت تشكيلة منتخب تونس في مونديال قطر على النحو التالي:

حراس المرمى: أيمن دحمان، معز حسن، أيمن المثلوثي (البلبولي)، البشير بن سعيد.

المدافعون: محمد دراجر، وجدي كشريدة، بلال العيفة، منتصر الطالبي، ديلان برون، ياسين مرياح، نادر الغندري، علي معلول، علي عبدي.

الوسط: إلياس السخيري، عيسى ليدوني، فرجاني ساسي، غيلان الشعلالي، محمد علي بن رمضان، حنبعل المجبري.

المهاجمون: سيف الدين الجزيري، نعيم سليتي، طه ياسين الخنيسي، أنيس بن سليمان، عصام الجبالي، وهبي الخزري، يوسف المساكني.