بلومبيرغ: مونديال قطر سيحقق أعلى إيرادات في تاريخ بطولات كأس العالم

نشرت وكالة أنباء "بلومبيرغ" (Bloomberg) الأميركية تقريرًا حول التوقعات بتحقيق مونديال قطر 2022 أعلى إيرادات في تاريخ بطولات كأس العالم لكرة القدم.

وحسب مصدر مطلع لبلومبيرغ، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) قد باع مسبقًا حقوق البث ونحو 240 ألف باقة ضيافة إلى جانب 3 ملايين تذكرة لمباريات البطولة.

وأوضح المصدر أن مبيعات التسويق في الفترة من 2019 إلى 2022 ستتجاوز الرقم المدرج في الميزانية بنحو 1.8 مليار دولار، حسب الوكالة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن إيرادات البطولة ستتجاوز 6.4 مليارات دولار، وهو الرقم الذي يستهدفه الفيفا خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث ستستخدم تلك الإيرادات في أنشطة تطوير الرياضة في أنحاء العالم.

وتوقع التقرير أيضًا أن تضيف قطر ما يقرب من 17 مليار دولار إلى اقتصادها، وذلك خلال وجود المشجعين على مدار أيام البطولة.

وتستعد قطر لانطلاق المونديال يوم 20 من الشهر الجاري، حيث سيلتقي منتخبها مع الإكوادور في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى على ملعب البيت.