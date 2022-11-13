تعرّض الحارس البولندي بارتوميي دراغوفسكي الذي اخُتير للمشاركة مع منتخب بلاده بكأس العالم 2022، لإصابة خطيرة في كاحله الأيمن -اليوم الأحد- خلال مباراة فريقه سبيتسيا مع هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأُصيب دراغوفسكي إصابة قوية خلال تدخّل خارج منطقة الجزاء لافتكاك الكرة من مهاجم فيرونا كيفن لازانيا. وكانت الإصابة قاسية لدرجة أن جميع اللاعبين تهافتوا لطلب تدخّل الطاقم الطبي.

🚨Bartlomiej Dragowski, portero convocado con Polonia 🇵🇱 al Mundial #Qatar2022, tuvo que salir de cambio en el partido de Spezia contra Hellas Verona por lesión 😳pic.twitter.com/DDolEGJBVO — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) November 13, 2022

وخرج ابن الـ25 عامًا من الملعب على حمّالة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، ويبدو أن الإصابة ستحرمه من المشاركة مع منتخبه في مونديال قطر، حيث كان من المفترض أن يكون بديلًا للحارس الأساسي فويتشيك شتشيسني، حارس يوفنتوس الإيطالي.

وتبدأ بولندا مشوارها في كأس العالم 2022 بمواجهة السعودية في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، التي تضم الأرجنتين والمكسيك.