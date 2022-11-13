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إصابة خطيرة للحارس البولندي دراغوفسكي في الدوري الإيطالي

بارتلوميي دراغوفسكي Bartlomiej Dragowski مواقع التواصل
دراغوفسكي تعرض للإصابة بعد محاولة لإبعاد الكرة عن المنافس (مواقع التواصل الاجتماعي)
13/11/2022

تعرّض الحارس البولندي بارتوميي دراغوفسكي الذي اخُتير للمشاركة مع منتخب بلاده بكأس العالم 2022، لإصابة خطيرة في كاحله الأيمن -اليوم الأحد- خلال مباراة فريقه سبيتسيا مع هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأُصيب دراغوفسكي إصابة قوية خلال تدخّل خارج منطقة الجزاء لافتكاك الكرة من مهاجم فيرونا كيفن لازانيا. وكانت الإصابة قاسية لدرجة أن جميع اللاعبين تهافتوا لطلب تدخّل الطاقم الطبي.

وخرج ابن الـ25 عامًا من الملعب على حمّالة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، ويبدو أن الإصابة ستحرمه من المشاركة مع منتخبه في مونديال قطر، حيث كان من المفترض أن يكون بديلًا للحارس الأساسي فويتشيك شتشيسني، حارس يوفنتوس الإيطالي.

وتبدأ بولندا مشوارها في كأس العالم 2022 بمواجهة السعودية في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، التي تضم الأرجنتين والمكسيك.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات