أشرف حكيمي للجزيرة: العالم يتعرف على ثقافتنا في نسخة استثنائية للمونديال في قطر وأنا فخور بتمثيل المغرب

أكد الدولي المغربي أشرف حكيمي (ظهير سان جيرمان الفرنسي) أن دولة قطر ستنظم نسخة عظيمة ومميزة لكأس العالم، واعتبر أن كل شيء فيها وصل إلى درجة الكمال.

وقال حكيمي للجزيرة "أعتقد أنه سيكون مونديالا عظيما، حيث عمل كثيرون على أن يكون كل شيء جاهزا وعلى أقصى درجة من الكمال".

وأضاف "أتينا إلى هنا (قطر) العام الماضي، وقمنا بزيارة بعض الملاعب، لقد قاموا بوضع أجهزة تكييف ضخمة فيها. هناك القليل من الملاعب في العالم التي تملك مثل هذه التجهيزات، وأعتقد أن هذه المرة ستكون ميزة بالنسبة لنا، لأنهم سيجعلوننا نشعر بالراحة الكاملة".

وعدّد حكيمي مزايا تنظيم قطر لكأس العالم للمرة الأولى في المنطقة العربية، وقال "إقامة المونديال في بلد عربي يجعلني أشعر بسعادة وفخر عظيمين، لأن هذا يمكّن الناس في العالم من أن يتعرفوا على ثقافتنا، وأن يعرفوا شيئا عن هويتنا".

وفي الوقت نفسه عبّر ظهير سان جيرمان عن سعادته الغامرة بتمثيل منتخب المغرب في نهائيات كأس العالم المقامة في قطر.

وأوضح حكيمي "المشاركة في كأس العالم حلم كل لاعب، وليس في متناول الجميع الحظ لخوض مبارياتها، أنا واحد من هؤلاء المحظوظين، في الحقيقة أنا سعيد بتمثيل بلادي للمرة الثانية في كأس العالم".

مشاركة مونديالية ثانية لحكيمي

وفيما يتعلق بالجماهير المغربية التي ستشجع "أسود الأطلس" علّق حكيمي "هناك الكثير من المغاربة يعيشون في قطر، وهناك كثيرون أيضا سيشترون تذاكر الطائرة للسفر من المغرب إلى قطر، وهذا يجعلنا فخورين وسعداء للغاية، لأن كل الشعب المغربي يقف وراءنا وسيدعمنا، وهذا مهم للغاية بالنسبة لنا".

وقد وضع اسم حكيمي في القائمة النهائية المكونة من 26 لاعبا، والتي أعلن عنها المدرب وليد الركراكي، والتي شهدت عودة اللاعبين عبد الرزاق حمد الله (مهاجم اتحاد جدة السعودي) وحكيم زياش (نجم تشلسي الإنجليزي).

وأشار حكيمي إلى أن زملاءه في المنتخب يشعرون بطاقة مختلفة، وتحسن كبير من الناحية المعنوية، منذ تغيير المدرب، وتولي مواطنه الركراكي هذه المهمة.

وأوضح "أعتقد أننا (اللاعبين) جاهزون بشكل جيد لتحقيق إنجازات كبيرة الفترة المقبلة، كي نجعل الشعب المغربي فخورا وسعيدا بدورنا في المونديال".

وأتم حكيمي "أملنا أن نقوم بدور أفضل مما قدمناه في روسيا، وأن نكون المنتخب المفاجأة إذا أمكن".

ويلعب المغرب ضمن المجموعة السابعة، وسيواجه منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا أيام 23 و27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، و1 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، على ملعبي البيت والثمامة (المباراة الثانية والثالثة) على التوالي.

ودافع حكيمي (24 عاما) عن قميص منتخب المغرب في 53 مباراة دولية، نجح من خلالها في تسجيل 8 أهداف.

وخاض أول مباراة دولية له يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول 2016، تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد (المدرب الحالي لمنتخب السعودية).

هدف حكيمي في أوكسير

وودّع حكيمي فريقه الباريسي مؤقتا، بطريقة مثالية، من أجل الانضمام للمنتخب، بعدما سجل اليوم الأحد هدفا من أصل خمسة، انتصر فيها فريقه على ضيفه أوكسير، في الجولة الـ 16 من الدوري الفرنسي.

حكيمي يتألق قبل المونديال نتمنى للمنتخب المغربي 🇲🇦 كل التوفيق في كأس العالم FIFA قطر 2022#الدوري_الفرنسي pic.twitter.com/n5hRyDnwzz — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 13, 2022

وأنهى النجم المغربي هجمة مرتدة بطريقة مثالية، حين استلم تمريرة زميله كارلوس سولير من منتصف الملعب، ليركض بالكرة وصولا إلى منطقة الجزاء، قبل أن يضعها على يسار الحارس في الشباك، محرزا ثالث أهداف الفريق الباريسي، في الدقيقة 57.