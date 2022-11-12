نونيز يقود ليفربول للفوز على ساوثهامبتون في البريميرليغ

قاد الأوروغوياني داروين نونيز فريقه ليفربول للفوز على ساوثهامبتون 3-1 اليوم السبت في المرحلة 16 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم ليفربول عن طريق روبرتو فيرمينو (6)، وبعد ذلك بـ3 دقائق نجح تشي أدامز في إدراك التعادل لساوثهامبتون.

وفي الدقيقة 21 سجل داروين نونيز الهدف الثاني لليفربول، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثالث في الدقيقة 42.

ورفع ليفربول رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس، في حين تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 12 نقطة في المركز 19.

وشهدت الجولة نفسها فوزا مثيرا لتوتنهام على ضيفه ليدز 4-3، ونوتنغهام فورست على ضيفه كريستال بالاس بهدف نظيف، وبورنموث على ضيفه إيفرتون بثلاثية نظيفة وليستر سيتي على ويستهام بهدفين دون رد.