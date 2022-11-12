قبض على المركز الثالث في البريميرليغ.. نيوكاسل يعمق جراح تشلسي

واصل نيوكاسل يونايتد نتائجه المميزة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وحقق فوزه الخامس على التوالي على حساب ضيفه تشلسي بهدف نظيف في المرحلة 16 من المسابقة.

وسجل جو ويلوك هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 67.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث، بعدما خاض 14 مباراة، بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي حامل اللقب صاحب المركز الثاني الذي خاض 14 مباراة أيضا.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد "البلوز" عند 21 نقطة في المركز الثامن.