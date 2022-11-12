خسر نهائي مونديال البرازيل.. ميسي: هناك أوجه شبه بين فريق 2014 ومنتخب الأرجنتين في 2022

يرى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الكثير من أوجه الشبه بين منتخب بلاده الحالي والفريق الذي خسر نهائي كأس العالم عام 2014.

ويتوجه المنتخب الأرجنتيني إلى قطر هذا الشهر، ويأمل الفوز بلقب كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1986.

وقال ميسي نجم باريس سان جيرمان إن هذه البطولة من المرجح أن تكون آخر كأس عالم يلعب بها.

ولم ينجح ميسي في الفوز بأكبر بطولة في كرة القدم، رغم أنه قاد منتخب بلاده للفوز بكأس كوبا أميركا عام 2021، كما أنه كان مشاركا في صدارة هدافي البطولة بأربعة أهداف.

وفاز ميسي بجائزة أفضل لاعب في نسخة عام 2014 بعدما قاد الأرجنتين إلى المباراة النهائية، ليشاهد ماريو غوتزه وزملاءه في المنتخب الألماني وهم يرفعون كأس العالم.

لكن ميسي قال إن فريق الأرجنتين الحالي لديه الوحدة التي تجعله مثل المنتخب الذي وصل إلى المباراة النهائية في عام 2014.

وكشف ميسي -في تصريحات لصحيفة "أولي" الأرجنتينية- أنه "في كأس العالم 2014 قدمنا أداء رائعا، كانت تجربة لا تنسى".

وأضاف "استمتعت بتلك البطولة كثيرا وعرفت أن أهم شيء بالنسبة لي هو وحدة الفريق وقوة المجموعة الموجودة".

وأوضح "هذا في النهاية يقود إلى تحقيق الهدف المهم، اليوم أشعر بالكثير من أوجه الشبه بين الفريق الحالي وفريق 2014".

ويوجد المنتخب الأرجنتيني في المجموعة الثالثة بكأس العالم، إلى جانب منتخبات السعودية وبولندا والمكسيك.