تشكيلة منتخب قطر في كأس العالم 2022

أعلن الإسباني فليكيس سانشيز مدرب المنتخب القطري القائمة النهائية المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، التي يفتتحها "العنابي" بمواجهة الإكوادور على ملعب البيت بعد نحو أسبوع.

وضمت القائمة 26 لاعبا بدون أية مفاجآت، بعدما احتفظ المدرب الإسباني بجل اللاعبين الذين طالما كانوا في المنتخب تحت إمرته منذ أن تولى الإدارة الفنية، وأبرزهم أكرم عفيف والمعز علي وحسن الهيدوس والحارس سعد الشيب.

وجاءت قائمة منتخب قطر على النحو التالي:

حراسة المرمى: سعد الشيب ومشعل برشم (السد) ويوسف حسن (الغرافة).

الدفاع: بيدرو ميغيل، ومصعب خضر، وطارق سلمان، وبوعلام خوخي، وعبد الكريم حسن (السد)، وبسّام الراوي، وإسماعيل محمد (الدحيل)، وهمام الأمين (الغرافة)، وجاسم جابر (العربي).

الوسط: مصطفى طارق، وعلي أسد، ومحمد وعد، وسالم الهاجري، وحسن الهيدوس (السد)، وكريم بوضياف، وعاصم مادبو (الدحيل) وعبد العزيز حاتم، ونايف الحضرمي (الريان)، وخالد منير (الوكرة).

الهجوم: أحمد علاء الدين (الغرافة)، وأكرم عفيف (السد)، والمعز علي، ومحمد مونتاري (الدحيل).

آخر استعدادات منتخب قطر

وكان المدرب قد اختار 27 لاعبا للدخول في المرحلة الأخيرة من التحضير للمونديال خلال معسكر دخله المنتخب في مدينة ماربيا الإسبانية منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لتشهد القائمة النهائية استبعاد لاعب واحد وهو عبد الرحمن فهمي لاعب الدحيل الذي لم يكن من بين الخيارات الأساسية للمدرب سانشيز.

ومن المنتظر أن تعود بعثة المنتخب القطري من إسبانيا غدا الأحد للدخول في معسكر مغلق لوضع اللمسات الأخيرة قبل استهلال مشوار المونديال بمواجهة المنتخب الإكوادوري ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا المنتخبين الهولندي والسنغالي.

وسيتعين على "العنابي" مقارعة السنغال (بطل أفريقيا 2021) في المباراة الثانية في 25 نوفمبر/تشرين الثاني على ملعب الثمامة ثم يُنهي دور المجموعات بلقاء قوي ضد هولندا في 29 من نفس الشهر، على ملعب البيت.

وكان المنتخب القطري قد خاض خلال معسكر إسبانيا 5 مواجهات ودية حقق فيها الفوز، حيث انتصر على هندوراس وبنما وألبانيا بنفس النتيجة (1–0) وتفوق على نيكاراغوا 2-1 وعلى غواتيمالا 2-0.