تشكيلة منتخب السعودية في كأس العالم 2022

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب منتخب السعودية تشكيلة "الأخضر" النهائية التي سيشارك بها في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وكان على رأس القائمة التي ضمت 26 لاعبا المهاجمين فهد المولد وصالح الشهري والقائد سلمان الفرج، وأصر المدرب الفرنسي على ضم المولد (28 عاما) رغم إيقافه لفترة طويلة بسبب مخالفة قواعد المنشطات؛ إذ يعد هداف الجيل الحالي والأكثر خوضا لمباريات دولية.

كما ضم لاعب الوسط الفرج، الذي سجل في مرمى مصر في كأس العالم 2018، بعد تبدد الشكوك حول إصابته في لقاء ودي أمام آيسلندا قبل أيام، وكذلك الشهري العائد من إصابة طويلة.

وكان المخضرم نواف العابد أبرز الغائبين عن التشكيلة رغم ضمه في قائمة مبدئية خلال الاستعداد للنهائيات.

وجاءت قائمة منتخب السعودية على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد العويس (الهلال) ومحمد اليامي (الأهلي) ونواف العقيدي (النصر).

الدفاع: سلطان الغنام وعبد الإله العمري وعبد الله مادو (النصر) ومحمد البريك وعلي البليهي وسعود عبد الحميد وياسر الشهراني (الهلال) حسان التمبكتي (الشباب).

الوسط: سلمان الفرج وسالم الدوسري ومحمد كنو وناصر الدوسري وعبد الله عطيف وعبد الإله المالكي (الهلال)، وعبد الرحمن العبود (الاتحاد)، سامي النجعي وعلي الحسن (النصر)، هتان باهبري (الشباب) ورياض شراحيلي (أبها).

الهجوم: صالح الشهري (الهلال) وفراس البريكان (الفتح) وهيثم عسيري (الأهلي) وفهد المولد (الشباب).

وسيبدأ "الأخضر" غدا الأحد المرحلة الرابعة من برنامجه الإعدادي لكأس العالم، حيث سيستأنف تدريباته في العاصمة الرياض، بعد الراحة التي منحها المدرب للاعبين لمدة يومين بعد العودة من معسكر في أبوظبي.

ويخوض المنتخب السعودي آخر مبارياته الودية الدولية أمام منتخب كرواتيا الأربعاء المقبل.

مباريات السعودية في كأس العالم 2022

سيشهد مونديال 2022 المشاركة السادسة لمنتخب السعودية في كأس العالم، وسيلعب "الأخضر" في المجموعة الثالثة، وسيبدأ مشواره في البطولة بمواجهة الأرجنتين في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 على ملعب لوسيل.

وفي المواجهة الثانية يواجه منتخب السعودية نظيره البولندي في 26 نوفمبر/تشرين الثاني على ملعب المدينة التعليمية، قبل أن يختتم دور المجموعات بلقاء المكسيك في 30 نوفمبر/تشرين الثاني على ملعب لوسيل.

ويعوّل السعوديون على الجيل الحالي الذي قدم مشوارا مميزا في التصفيات من أجل تكرار إنجاز مونديال أميركا 1994، وتجاوز الدور الأول.