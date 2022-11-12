تشكيلة منتخب البرتغال في كأس العالم 2022

اختار مدرب منتخب البرتغال فرناندو سانتوس قائمة من 26 لاعبا لخوض غمار كأس العالم 2022 في قطر، وعلى رأسهم المهاجم المخضرم لنادي مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو.

وفي سن الـ37، لا يزال رونالدو (الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات) النجم الأبرز لـ"سيليساو" أوروبا. ولكنه أيضا الثلاثيني الوحيد في خط الهجوم البرتغالي الذي تميّز بتجديد الأجيال بهدوء، مع استدعاء جناح ميلان الإيطالي رافايل لياو (23 عاما) ومهاجم بنفيكا غونسالو راموس (21 عاما).

ورغم وضعه المتذبذب بين المشاركة أساسيا أو بديلا هذا الموسم مع مانشستر يونايتد، فإن رونالدو يبقى أساسيا في نظر سانتوس لقيادة هجوم أبطال كأس أوروبا 2016.

وبعد شكوك لفترة طويلة حيال جاهزيته بسبب التواء في الركبة، استدعي المدافع بيبي البالغ من العمر 39 عاما إلى التشكيلة، وهو الذي استأنف تدريباته مع ناديه بورتو مؤخرا بعد غيابه عن الملاعب منذ أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

في المقابل، لم يستدع المدرب مهاجم ليفربول الإنجليزي ديوغو جوتا لإصابته في ربلة الساق، كما غاب عن التشكيلة المخضرم جواو موتينيو (146 مباراة دولية) ثاني أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب بعد رونالدو. ويبدو أن هذا الغياب هو ثمن البداية السيئة لفريق ولفرهامبتون هذا الموسم مع احتلاله المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم دقائق لعبه القليلة مع أتلتيكو مدريد الإسباني، فإن المهاجم جواو فيليكس حجز مكانه في قائمة سانتوس، على عكس لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي ريناتو سانشيز.

وفي ما يلي قائمة منتخب البرتغال لمونديال قطر:

حراسة المرمى: ديوغو كوشتا (بورتو البرتغالي)، روي باتريسيو (روما الإيطالي)، جوزيه سا (ولفرهامبتون الإنجليزي).

الدفاع: ديوغو دالو (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، جواو كانسيلو (مانشستر سيتي الإنجليزي)، دانيلو بيريرا (باريس سان جيرمان الفرنسي)، بيبي (بورتو البرتغالي)، روبن دياش (مانشستر سيتي الإنجليزي)، أنتونيو سيلفا، نونو منديش (باريس سان جيرمان الفرنسي)، رافايل غيريرو (بوروسيا دورتموند الألماني).

الوسط: روبن نيفيش (ولفرهامبتون الإنجليزي)، جواو بالينيا (فولهام الإنجليزي)، وليام كارفاليو (ريال بيتيس الإسباني)، برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، فيتينيا (باريس سان جيرمان الفرنسي)، أوتافيو (بورتو البرتغالي)، جواو ماريو (بنفيكا البرتغالي)، ماتيوس نونيش (ولفرهامبتون الإنجليزي).

الهجوم: برناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي)، رافايل لياو (ميلان الإيطالي)، جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد الإسباني)، ريكاردو هورتا (براغا البرتغالي)، أندريه سيلفا (لايبزيغ الألماني)، كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، وغونسالو راموس (بنفيكا البرتغالي).

مباريات منتخب البرتغال في كأس العالم 2022

أوقعت القرعة منتخب البرتغال في المجموعة الثامنة، وسيفتتح مبارياته بمواجهة غانا يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على ملعب 974، قبل أن يصطدم بمنتخب أوروغواي بعدها بأيام في 28 نوفمبر/تشرين الثاني على ملعب لوسيل.

ويختتم منتخب "برازيل أوروبا" مبارياته في الدور الأول باللعب أمام كوريا الجنوبية، في الثاني من ديسمبر/كانون الأول المقبل على ملعب المدينة التعليمية.