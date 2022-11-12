تشكيلة منتخب إنجلترا في كأس العالم 2022

أعلن مدرب منتخب إنجلترا غاريث ساوثغيت قائمة نهائية من 26 لاعبا لتشكيلة "الأسود الثلاثة"، التي تستعد لخوض غمار منافسات كأس العالم 2022 في قطر، بقيادة الثلاثي الهجومي هاري كين وفيل فودن ورحيم سترلينغ.

واستدعى ساوثغيت ثنائي "مانشستر سيتي" كايل ووكر وكالفن فيليبس، رغم تعرضهما للإصابة خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك لعدم قدرته على الاستعانة بريس جيمس وبن تشيلويل مدافعي تشلسي للإصابة.

وشرّع غياب جيمس الباب أيضا أمام ترنت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول للالتحاق بالقائمة النهائية، على الرغم من الشكوك التي تحوم حيال قدراته الدفاعية.

كما أدرج ساوثغيت مدافع "مانشستر يونايتد" هاري ماغواير، على الرغم من تراجع مستواه وخسارة مركزه الأساسي في تشكيلة "الشياطين الحمر".

ومن الأسماء الجديدة في خط الوسط كونور غالاغر، إضافة إلى جايمس وارد براوس (ساوثمبتون)، في حين فضّل ساوثغيت استدعاء كالوم ولسون مهاجم نيوكاسل على حساب إيفان توني (برنتفورد) وتامي أبراهام (روما الإيطالي).

وهذه قائمة إنجلترا لمونديال قطر:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد (إيفرتون)، ونيك بوب (نيوكاسل)، وآرون رامسدايل (أرسنال).

الدفاع: هاري ماغواير ولوك شو (مانشستر يونايتد)، وإريك داير (توتنهام)، وجون ستونز وكايل ووكر (مانشستر سيتي)، وكيران تريبييه (نيوكاسل)، وكونور كودي (إيفرتون)، وبن وايت (أرسنال)، وترنت ألكسندر أرنولد (ليفربول).

الوسط: جود بيلينغهام (بوروسيا دورتموند الألماني)، ومايسون ماونت وكونور غالاغر (تشلسي)، وديكلان رايس (وست هام)، وجوردان هندرسون (ليفربول)، وكالفن فيليبس (مانشستر سيتي).

الهجوم: جيمس ماديسون (ليستر)، وفيل فودن وجاك غريليش (مانشستر سيتي)، وهاري كين (توتنهام)، وبوكايو ساكا (أرسنال)، ورحيم سترلينغ (تشلسي)، وكالوم ولسون (نيوكاسل)، وماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد).

مباريات إنجلترا في كأس العالم 2022

أوقعت القرعة المنتخب الإنجليزي في المجموعة الثانية المثيرة للغاية، حيث يواجه في المباراة الأولى نظيره الإيراني يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 على ملعب خليفة الدولي.

وبعدها يلاقي "الأسود الثلاثة" نظراءهم الأميركيين في الجولة الثانية على ملعب البيت يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وستكون المباراة الأخيرة في دور المجموعات هي الديربي البريطاني المنتظر ضد ويلز يوم 29 من الشهر ذاته على ملعب أحمد بن علي.