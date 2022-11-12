بالفيديو.. جماهير المكسيك تنثر السحر اللاتيني في احتفالية مميزة بالدوحة

الدوحة- أطلقت الجماهير المكسيكية الموجودة في العاصمة القطرية الدوحة العنان للأجواء اللاتينية الصاخبة، بتجمعها في منطقة كتارا، قبيل أيام معدودة من انطلاق كأس العالم 2022 في قطر.

وتجمعت جماهير غفيرة صباح اليوم السبت من أجل التعريف بالثقافة المكسيكية، وترديد أهازيج وأغان من التراث المكسيكي، وذلك احتفاء بمشاركة منتخب المكسيك في مونديال قطر، وتواجدت الأعلام والقبعة المكسيكية الشهيرة في كل أرجاء المنطقة التي صُبغت باللونين الأخضر والأحمر.

وكانت احتفالات اليوم إيذانا ببداية توافد الجماهير المكسيكية على العاصمة القطرية، ويتوقع أن يحظى منتخب المكسيك بتشجيع الآلاف من الجماهير المكسيكية المعروفة بعشقها الكبير لكرة القدم، وصناعتها أجواء مميزة في كل مناسبة كروية.

أجواء مونديالية صاخبة

وشهدت فعالية اليوم حضور المشجعين من جميع الشرائح العمرية، من أطفال وشباب وعائلات من أجل الاحتفال، وقالت جيسينا مريونا (مشجعة مكسيكية تمثل رابطة الجالية المكسيكية في قطر) في تصريح للجزيرة نت إن المشجعين اجتمعوا من أجل الاحتفال بكأس العالم، وإن الأجواء كانت مميزة في منطقة كتارا، وتوقعت حضورا قويا لجماهير المكسيك خلال المونديال.

ورأت أن منتخب المكسيك سيكون مع منتخب الأرجنتين من أبرز المرشحين للوصول إلى الدور الثاني عن المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخبي السعودية وبولندا.

ورسم المشجعون لوحات بألوان لاتينية، ورددوا هتافات مميزة لتشجيع منتخبهم، كما حضرت الرقصات المكسيكية على أنغام الأغاني الشهيرة.

وقال خوان كارلوس أرويو (مشجع أرجنتيني) إنه سعيد بالتواجد في قطر التي وصل إليها من أجل مشاهدة المونديال، معبرا عن سعادته بحضور احتفالات الجماهير المكسيكية والاستمتاع بالأجواء الرائعة.