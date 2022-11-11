محاكاة أصابت توقعاتها في آخر 3 نسخ.. الأرجنتين تهزم البرازيل وتتوج بمونديال قطر وميسي أفضل لاعب بالبطولة

أسفرت عملية محاكاة قامت بها الشركة المصممة للعبة "فيفا" الشهيرة لألعاب الفيديو عن تتويج المنتخب الأرجنتيني بلقب النسخة 22 لكأس العالم لكرة القدم، والتي تقام في قطر 2022.

ونشرت شركة "إي إيه سبورت" -على موقعها الرسمي على الإنترنت- نتائج التجربة التي قامت بها وأظهرت نتائجها أن منتخب الأرجنتين هو الذي سيتوج باللقب بعد الفوز في الدور النهائي على غريمه الأزلي البرازيل.

وانطلاقا من استخدام لعبة "فيفا 23" أحدث تصاميم ألعاب "إي إيه سبورت" أجرت الشركة تجربة محاكاة لمباريات البطولة الـ 64 من الدور الأول وصولا إلى النهائي، ليكون الأخير بين الغريمين اللاتينيين الأرجنتين والبرازيل، والذي انتهى بحسب عملية المحاكاة بفوز زملاء ليونيل ميسي بهدف نظيف وهي النتيجة نفسها التي انتهى عليها آخر نهائي بين المنتخبين في "كوبا أميركا" 2021.

وقالت "إي إيه سبورت" إنه "بعد توقع المنتخبات الثلاثة بشكل صحيح في آخر 3 نسخ من كأس العالم 2010 (إسبانيا) و2014 (ألمانيا) و2018 (فرنسا) استخدمنا تقنية (فيفا 23) الرائدة وتقييمات كأس العالم لمحاكاة جميع المباريات في البطولة لنعرف من سيكون بطل نسخة مونديال 2022".

🇪🇸✅ 2010

🇩🇪✅ 2014

🇫🇷✅ 2018

🇦🇷❓ 2022 EA SPORTS has got it right since 2010 👀 See how the FIFA World Cup played out in the #FIFA23 simulation and have your say 🏆 https://t.co/rQ24tEwrTg pic.twitter.com/EuiyhQnPQI — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) November 8, 2022

ووفقا لما أوردته "إي إيه سبورت" سيكون النهائي فريدا من نوعه إذ يجمع البرازيل والأرجنتين للمرة الأولي في تاريخ كأس العالم.

وحسب محاكاة "فيفا 23" يسجل ميسي هدف مباراة النهائي في شباك البرازيل وهو الهدف الثامن له في البطولة، ليقود بلاده لإحراز اللقب العالمي الثالث في تاريخها والأول منذ 1986.

وفضلا عن قيادته "منتخب التانغو" لإحراز كأس العالم، أفرزت تجربة "فيفا 23" عن تتويج ميسي بجائزة الحذاء الذهبي برصيد 8 أهداف في 7 مباريات من بينها الهدف الحاسم في النهائي متقدما على كل من ممفيس ديباي من هولندا وكيليان مبابي من فرنسا برصيد 6 أهداف لكل منهما، كما سيفوز ميسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في البطولة.

أما جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة، فسيحصل عليها حسب توقعات شركة "إي آي سبورت" الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز لكونه أكثر من سيخوض عددا من المباريات في البطولة ومساهمته إضافة إلى ذلك في التتويج باللقب.

وبخصوص التشكيلة المثالية لمونديال قطر 2022، فينتظر أن تضم وفقا لمحاكاة "فيفا 23".

حارس المرمى: إيميليانو مارتينيز (الأرجنتين)

خط الدفاع: جواو كانسيلو (البرتغال) ورفائيل فاران (فرنسا) وماركينيوس (البرازيل) وماركوس أكونيا (الأرجنتين)

خط الوسط: لياندرو باريديس ورودريو دي بول (الأرجنتين)

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور وريتشارليسون (البرازيل) وليونيل ميسي (الأرجنتين) وكيليان مبابي (فرنسا)