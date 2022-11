محاكاة أصابت توقعاتها في آخر 3 نسخ.. الأرجنتين تهزم البرازيل وتتوج بمونديال قطر وميسي أفضل لاعب بالبطولة

أسفرت عملية محاكاة قامت بها الشركة المصممة للعبة "فيفا" الشهيرة لألعاب الفيديو عن تتويج المنتخب الأرجنتيني بلقب النسخة 22 لكأس العالم لكرة القدم، والتي تقام في قطر 2022.

ونشرت شركة "إي إيه سبورت" -على موقعها الرسمي على الإنترنت- نتائج التجربة التي قامت بها وأظهرت نتائجها أن منتخب الأرجنتين هو الذي سيتوج باللقب بعد الفوز في الدور النهائي على غريمه الأزلي البرازيل.

وانطلاقا من استخدام لعبة "فيفا 23" أحدث تصاميم ألعاب "إي إيه سبورت" أجرت الشركة تجربة محاكاة لمباريات البطولة الـ 64 من الدور الأول وصولا إلى النهائي، ليكون الأخير بين الغريمين اللاتينيين الأرجنتين والبرازيل، والذي انتهى بحسب عملية المحاكاة بفوز زملاء ليونيل ميسي بهدف نظيف وهي النتيجة نفسها التي انتهى عليها آخر نهائي بين المنتخبين في "كوبا أميركا" 2021.

وقالت "إي إيه سبورت" إنه "بعد توقع المنتخبات الثلاثة بشكل صحيح في آخر 3 نسخ من كأس العالم 2010 (إسبانيا) و2014 (ألمانيا) و2018 (فرنسا) استخدمنا تقنية (فيفا 23) الرائدة وتقييمات كأس العالم لمحاكاة جميع المباريات في البطولة لنعرف من سيكون بطل نسخة مونديال 2022".

🇪🇸✅ 2010

🇩🇪✅ 2014

🇫🇷✅ 2018

🇦🇷❓ 2022

EA SPORTS has got it right since 2010 👀 See how the FIFA World Cup played out in the #FIFA23 simulation and have your say 🏆 https://t.co/rQ24tEwrTg pic.twitter.com/EuiyhQnPQI

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) November 8, 2022