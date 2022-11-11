ريال مدريد يتعافى في آخر مواجهة قبل توقف كأس العالم

تعافى ريال مدريد من كبوته في الدوري الإسباني لكرة القدم، وحقق الفوز 2-1 على ضيفه قادش الخميس في ختام مشوار الفريق قبل فترة التوقف من أجل كأس العالم 2022 في قطر.

وجاء فوز ريال مدريد بعد التعادل مع جيرونا 1-1 والخسارة أمام رايو فايكانو 3-2، وهو ما أفقده صدارة الليغا لصالح الغريم برشلونة الذي استغل الفرصة بأفضل طريقة ممكنة.

وضمن منافسات المرحلة الـ14 من الدوري الإسباني، سجل المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 40 من ضربة رأسية خادعت دفاع نادي قادش الذي كان يعتقد أن مدافع ريال مدريد في موقع تسلل.

وعزز الألماني توني كروس تقدم ريال مدريد من قذيفة قوية في الدقيقة 70 اخترقت دفاع قادش الذي تكتل في مناطقه بحثا عن الصمود أمام هجمات النادي الملكي.

صاروخيـــة كروس تهـــز ملعـــب سانتياغــو برنابيـــو 🔥😮#ريال_مدريد pic.twitter.com/wHBzi12J1F — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 10, 2022

وذلل قادش الفارق عبر لوكاس بيريز في الدقيقة 82.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر، في حين تجمد رصيد قادش عند 11 نقطة في المركز الـ19 قبل الأخير.

وتوقف الدوري الإسباني ليفسح المجال لالتحاق اللاعبين الدوليين بمنتخباتهم استعدادا لخوض كأس العالم 2022 في قطر بداية من 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ويعود ريال مدريد إلى أجواء الدوري الإسباني في 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل حين يسافر لمواجهة بلد الوليد.