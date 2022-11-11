اتفاق مشروط على تسيير مؤقت لرحلات بين تل أبيب والدوحة خلال كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، التوصل إلى اتفاق بشأن تشغيل رحلات طيران مستأجرة مباشرة مؤقتًا بين تل أبيب والدوحة من قبل شركة طيران حاصلة على حقوق هبوط مسبقة في قطر طوال فترة بطولة كأس العالم 2022.

رئيس الفيفا جياني إنفانتينو قال إن الاتفاق يتيح للمشجعين الفلسطينيين والإسرائيليين زيارة قطر وحضور المباريات.

من جهته، قال متحدث باسم بطولة كأس العالم 2022، إنه منذ فوز قطر بحقوق استضافة البطولة، أكدت قدرة جميع حاملي التذاكر على حضور المباريات، مشيرًا إلى أن الإعلان يمثل التزام قطر باحترام سياسات الفيفا وبمتطلبات الاستضافة.

ويشترط الاتفاق السماح لحاملي التذاكر ووسائل الإعلام الفلسطينية السفر على الرحلات المستأجرة دون قيود لأن لديهم حقًّا مساويًا للجميع في الاستمتاع بالبطولة المميزة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" عن مسؤول قطري قوله، "منذ فوزنا بحقوق استضافة كأس العالم 2022، أكدنا دائمًا أن جميع حاملي التذاكر سيكونون قادرين على حضور المباريات في قطر. يؤكد إعلان اليوم التزامنا باحترام سياسات (فيفا) وبمتطلبات الاستضافة بما في ذلك حق الجميع في حضور المباريات".

وبحسب المسؤول، فإنه بموجب الاتفاق الذي أبرمته قطر مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، "سيتمكن الفلسطينيون من الاستمتاع بأول بطولة لكأس العالم في العالم العربي والإسلامي"، مشددًا على أن "موقف قطر من التطبيع لم يتغير ولا يزال يرتبط ارتباطا وثيقا بحل القضية الفلسطينية، بما في ذلك حل الدولتين وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية".

وأشار المسؤول القطري إلى أنه "في الآونة الأخيرة، لم نشهد أي تطورات إيجابية في عملية السلام تستحق تغيير سياستنا"، مؤكدا أن استمرار هذا الاتفاق مرتبط بعدم التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية سواءً في القدس أو غزة أو الضفة الغربية.

من جانبها، رحبت الخارجية الأميركية بالاتفاق خلال فترة بطولة كأس العالم، واصفةً إياه بـ"التطور التاريخي".

وأضافت الخارجية الأميركية أنها ترحب بالبيان الذي أشار إلى أن الخطوة ستعود بالنفع على متابعي كرة القدم الفلسطينيين والإسرائيليين، وأنها خطوة لتوسيع حرية السفر للجميع بالاتساق مع وعد قطر بأن الجميع مرحب به في بطولة كأس العالم.