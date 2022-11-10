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بمواصفات خرافية.. شاهد- وصول أول فندق عائم لمشجعي كأس العالم في قطر إلى ميناء الدوحة

الرحلة الكرة الرسمية المستخدمة في بطولة كأس العالم 2022 في قطر
رحلة الكرة الرسمية لكأس العالم 2022 في قطر على كورنيش الدوحة (مواقع التواصل)
10/11/2022-|آخر تحديث: 10/11/202201:42 PM (مكة المكرمة)

وصلت سفينة "إم إس سي ورلد يوربا"، أول فندق عائم بمواصفات خرافية خاصة لمشجعي كأس العالم إلى ميناء الدوحة، صباح اليوم الخميس.

وأظهرت لقطات تلفزيونية، بثتها قناة الكأس القطرية، اللحظات الأولى من وصول السفينة التي تعدّ فندقا عائما ضخما من فئة 5 نجوم.

ويضم الفندق 2633 كابينة، ويتسع لـ6700 راكب، بالإضافة إلى 6 برك سياحية و13 مطعمًا حيث سيكون متاحًا للإقامة طوال فترة كأس العالم في قطر.

وقال المدير التنفيذي لإدارة السكن في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، عمر الجابر، في تصريحات متلفزة، "شعور لا يوصف بحكم وصول أول باخرة عملاقة من أصل 3 بواخر في ميناء الدوحة الذي تم تطويره أخيرًا".

وأضاف "هذه هي رحلة الباخرة الأولى إلى قطر، وتعد أكبر باخرة في شركة إم سي يوربا، والتي صُنعت خصيصًا لذلك الحدث، وسيكون لها حفل تدشين لتسميتها يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني".

وأوضح الجابر أن الباخرة تعدّ إضافة لخيارات سكنية متنوعة من أجل إقامة جماهير المونديال طوال أيام البطولة، مؤكدًا جاهزية دولة قطر لاستضافة الحدث العالمي.

المصدر : وكالة سند