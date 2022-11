فتح الصحفي البرازيلي اللاعب السابق جوزيه نيتو النار على تيتي مدرب منتخب بلاده، بعد الإعلان الرسمي عن قائمة "السيليساو" المشاركة في كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

وقال نيتو في برنامجه التليفزيوني "هذا عار.. مزحة! أشعر بالخجل! ليس بسبب قصة داني ألفيش، ولكن ما هي قصة مارتينيلي؟ 33 هدفًا عبر مسيرته، هذا عدم احترام لكرة القدم".

وأضاف أن "القيام بذلك مع كرة القدم يدل على أنك لا تستحق المنصب الذي أنت فيه الآن.. استدعاء مارتينيلي وعدم استدعاء جابيجول (لاعب فلامنغو) هو عدم احترام، إنه أكبر عار في جميع الاستدعاءات.. لا يجب أن تشغل المنصب الذي تشغله".

وتابع نيتو "لا أحد يعرف الرجل (مارتينيلي) الذي سجل 5 أهداف في الموسم عندما يتجول في أي مركز تجاري هنا.. بينما لا يستدعي جابيجول الذي سجل هدف الفوز بلقب ليبرتادوريس، والذي سجل 29 هدفًا على مدى الموسم".

وأردف اللاعب السابق البالغ من العمر 56 عاما: "كم عدد الأهداف التي سجلها غابرييل جيسوس في هذه المباريات الأخيرة؟ لا شيء. في كأس العالم؟ صفر، في التصفيات؟ صفر. لم يسجل في 8 مباريات".

ويستعد منتخب السيليساو لافتتاح مبارياته في كأس العالم يوم 24 من الشهر الجاري ضد منتخب صربيا، في المجموعة التي تضم أيضا كلا من الكاميرون وسويسرا.

OFFICIAL: Brazil have announced their 26-man #WorldCup squad. 🇧🇷 pic.twitter.com/DMy3UiQVf0

— TNC Football ⚽️ (@TNC_Football) November 7, 2022