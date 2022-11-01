أهم 4 قواعد باللوائح والقوانين يجب أن يعرفها مشجعو كأس العالم 2022 في قطر

من التسجيل المتأخر للاعب في حالات الإصابة، تصفير عداد الإنذارات وكسر التعادل في النقاط بين المنتخبات، هذه هي القواعد الجديدة التي يجب معرفتها لكأس العالم 2022 المقررة في قطر بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

1. استبدال لاعب مصاب

بعد عامين من الإجهاد البدني والنفسي اللذين تسبب بهما تفشي فيروس كورونا، هناك سؤال يفرض نفسه بإلحاح أكثر من أي نسخة سابقة: ماذا يحدث إذا أصيب أو مرض لاعب مختار ضمن تشكيلة النهائيات قبيل انطلاق البطولة؟

وفقا للوائح الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، يبقى بالإمكان استبدال لاعب في القائمة النهائية "قبل 24 ساعة كحد أقصى من موعد المباراة الأولى لفريقه".

ومع ذلك، يجب على اللجنة الطبية في الاتحاد الدولي التأكد من "أن الإصابة أو المرض جديان بما يكفي لمنع اللاعب" من المشاركة في البطولة.

2. التبديلات وبروتوكول الارتجاج المخي

بعد اعتماده خلال فترة تفشي فيروس كورونا، أبقي على قاعدة رفع عدد التبديلات من 3 لاعبين في المباراة إلى 5 لكل منتخب في كافة المسابقات، وصولا إلى التصديق عليها نهائيا في يونيو/حزيران من قبل مجلس الاتحاد الدولي (إيفاب)، الوصي على قوانين اللعبة.

من ناحية أخرى، قرر "إيفاب" أن يمدد حتى أغسطس/آب 2023 الاختبارات بشأن استخدام تبديل سادس في المباراة في حالة حدوث ارتجاج مخي، تاركا بذلك للفيفا الحفاظ على بروتوكوله التقليدي في مواجهة الصدمات في الجمجمة.

في قطر، وكما في نسخة روسيا 2018، بإمكان الحكم إيقاف المباراة "لمدة تصل إلى 3 دقائق" في حالة الاشتباه في وجود ارتجاج مخي، ولن يسمح للاعب المعني بمواصلة المباراة إلا "بإذن طبيب المنتخب" وبعد التقييم.

3. في حال التساوي بالنقاط

مسألة التساوي في النقاط هي الشغل الشاغل في دور المجموعات فقط: إذا حصل منتخبان على عدد النقاط نفسه، كيف نعرف من سيتأهل بينهما إلى الدور ثمن النهائي؟

وحسب الترتيب، يجب أن ننظر إلى: فارق الأهداف المسجلة لكل منتخب، ثم بعدها أكثر المنتخبات تسجيلا للأهداف.

في حال استمرار التعادل بين منتخبين أو أكثر، يكون الترتيب على النحو التالي: النقاط التي حصل عليها المنتخب في المباريات بين المنتخبات المعنية. فارق الأهداف الناتجة عن مباريات المجموعة بين المنتخبات المعنية. أكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة بين المنتخبات المعنية، وصولاً إلى اللجوء لقاعدة اللعب النظيف التي تحدد على أساس البطاقات الملونة إذا استمر التعادل.

ويتم احتساب نقاط اللعب النظيف كالتالي: (بطاقة صفراء 1–، بطاقة حمراء غير مباشرة (إنذاران) 3–، بطاقة حمراء مباشرة 4–، بطاقة صفراء ثم طرد مباشر 5–).

أما إذا لم ينفع كل ذلك في كسر التعادل، فيعتمد سحب القرعة.

4. تصفير عداد الإنذارات

إذا تلقى لاعب أو مسؤول إنذارين في مباراتين مختلفتين، فسيتم إيقافه تلقائيا في المباراة التالية للمنتخب.

لكن لتجنب حرمان أي لاعب من خوض المباراة النهائية بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية له في البطولة في نصف النهائي، يتم تصفير عداد الإنذارات بعد ربع النهائي.