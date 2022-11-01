دور البطل يشكّل "انتحارا".. مدرب قطر يكشف طريقة اللعب وسر إنجازات العنابي والمرشح للقب مونديال 2022

شدّد الإسباني فيليكس سانشيز مدرب منتخب قطر على أهمية اللعب ضمن كتلة متراصة في كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها الدوحة اعتباراً من 20 الشهر الجاري.

وتستضيف قطر المونديال الأول في الشرق الأوسط، وقد وقعت في مجموعة أولى تضم الاكوادور والسنغال (بطلة أفريقيا) وهولندا "القوية".

وشدّد سانشيز في حوار مع صحيفة "ماركا" الإسبانية الثلاثاء على التوازن المطلوب في جميع خطوطه فـ "هناك الكثير من الاختلاف الجسدي مع باقي المنتخبات. نملك لاعبين موهوبين، نحاول أن نلعب كتلة متراصة، ويمكن أن نشكل الخطورة بالهجمة المرتدة".

وأضاف المدرب الذي قاد قطر إلى لقبها الأول في كأس آسيا 2019 "عندما نحصل على الكرة نحاول إدارة أنفسنا، رغم أننا نعلم أنه من الصعب جدًا اتخاذ زمام المبادرة.. لكن سيتعين علينا التكيّف لأن هذا هو الواقع. محاولة لعب دور البطل ستشكّل انتحاراً، إذا ما أردنا أن نكون بين المنافسين. نحاول أن نكون مدمجين دفاعياً ونستغل كل فرصنا بالمرتدات".

ووصف المدرب البالغ 46 عاماً المباراة الأولى بكأس العالم أمام الإكوادور في 20 تشرين الثاني/نوفمبر بـ "المفتاح" معتبرًا أنه "إذا بدأت بشكل جيد، فإن الديناميكية تكون جيدة، وإذا بدأت بشكل سيئ، فإن كل شيء سيكون أكثر صعوبة".

وتابع "المباراة الأولى مهمة للغاية، ليس فقط بسبب النتيجة ولكن أيضًا المشاعر التي نمتلكها، لأنه يمكننا القول حينها لقد تنافسنا وسنرى الآن ماذا سنفعل أمام السنغال، سنفعل الشيء نفسه أو أفضل".

وتطرق سانشيز أيضا إلى عمله في أكاديمية أسباير، واصفاً المشروع بـ "الناجح للغاية والطويل المدى" وأنه "جزء من أعظم أجزاء النجاح".

وأردف قائلا "لولا هذا المشروع لم نكن قادرين على تقديم هذه النوعية من التدريب للاعبين منذ الصغر".

وبخصوص الترشيحات، رأى سانشيز أن البرازيل هي المرشح الدائم، لافتا أيضا إلى أن الأرجنتين تعيش فترة رائعة، وأكد أن إسبانيا مرشحة كما هو الحال دائمًا.