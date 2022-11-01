قبل الجولة الأخيرة من دور مجموعات أبطال أوروبا.. المتأهلون لثمن النهائي والهابطون للدوري الأوروبي ومتصدرو المجموعات

يُسدل الستار اليوم وغدا على دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وذلك قبل أيام فقط على انطلاق مونديال قطر 2022 في الـ20 من الشهر الجاري.

وبعد مجموعات نارية ومنازلات خرافية بين كبار أوروبا، بدأ غبار المعارك ينقشع وتظهر الصورة أوضح وتُعرف هويات الفرق المتأهلة إلى ثمن نهائي البطولة القارية الأم والهابطة إلى الدوري الأوروبي ومتصدرة المجموعات الثمانية.

نبدأ مع الفرق التي ضمنت تأهلها إلى دور خروج المغلوب:

مانشستر سيتي

بايرن ميونخ

تشلسي

دورتموند

إنتر ميلان

ريال مدريد

باريس سان جيرمان

نابولي

كلوب بروج

ليفربول

بنفيكا

بورتو

الفرق التي لا تزال في سباق المنافسة على البطاقات الأربع المتبقية للعبور إلى دور الـ16:

توتنهام

ميلان

سبورتينغ

إنتراخت فرانكفورت

مرسيليا

شاختار دانيتسك

لايبزيغ

سالزبورغ

الفرق الهابطة إلى الدوري الأوروبي:

برشلونة

إشبيلية

الفرق التي أقصيت من دوري الأبطال ولم تتأهل بعد إلى الدوري الأوروبي:

أتلتيكو مدريد

يوفنتوس

أياكس

ليفركوزن

دينامو زغرب

رينجرز

ماكابي حيفا

فرق لن تلعب حتى في الدوري الأوروبي:

سلتيك

كوبنهاغن

فيكتوريا بلزن

المجموعات:

الأولى: تأهل كل من نابولي وليفربول إلى ثمن النهائي، وستحدد الجولة الأخيرة متصدر المجموعة.

الثانية: تأهل كل من كلوب بروج وبورتو إلى ثمن النهائي، وستحدد الجولة الأخيرة متصدر المجموعة.

الثالثة: حسم الأمر بايرن ميونخ متصدر المجموعة وإنتر ميلان في المركز الثاني.

الرابعة: التأهل مفتوح للدور التالي بين فرق توتنهام وسبورتينغ وإنتراخت فرانكفورت.

الخامسة: حسم تشلسي بطاقة التأهل والمركز الثاني، والمنافسة تحتدم على البطاقة الثانية بين كل من ميلان وسالزبورغ ودينامو زغرب.

السادسة: ريال مدريد حسم التأهل ولكنه لم يحسم المركز الأول، والجولة الأخيرة ستحسم من يرافق "الملكي" من لايبزيغ وشاختار أيضا متصدر المجموعة.

السابعة: حسم مانشستر سيتي المركز الأول في المجموعة، في حين ذهب المركز الثاني لدورتموند.

الثامنة: تأهل كل من سان جيرمان وبورتو لثمن النهائي، وفي الجولة الأخيرة سنتعرف على هوية متصدرها.