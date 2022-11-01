ريال مدريد بلا بنزيمة مختلف.. عين على الليغا والأخرى على مونديال قطر

لا شك في حقيقة أن ريال مدريد يبدو فريقًا مختلفًا تماما بدون مهاجمه الرئيسي كريم بنزيمة.

في الواقع، اعترف كارلو أنشيلوتي علانية بهذه الحقيقة مشيرا إلى أن فريقه يعتمد على أهداف الدولي الفرنسي.

وقال أنشيلوتي "القول إننا نعتمد على بنزيمة هو الحقيقة، ولا داعي لإخفائه". وتابع "سعيد للغاية لأنني أعتمد على كريم".

هل سيلعب بنزيمة ضد سيلتيك؟

يتحول الاهتمام الآن إلى ما إذا كان بنزيمة سيظهر أم لا في المباراة الأخيرة لريال مدريد بدور المجموعات ضد سلتيك.

بعد التعادل المحبط ضد شاختار دونيتسك وخسارة لايبزيغ، يدخل "الملكي" غدا المباراة أمام سلتيك وهو في حاجة إلى الفوز لضمان صدارة المجموعة.

ويعاني بنزيما حاليًا من مشكلة إرهاق عضلي ويتدرب بعيدا عن الفريق الأول مع مواطنه أوريليان تشواميني. ويسابق الثنائي الزمن للعودة إلى تشكيلة الفريق.

حلم بنزيمة المونديالي

القضية الأخرى المعلقة في غرفة ملابس ريال مدريد هي منافسات مونديال قطر 2022 والتي تقترب أكثر من أي وقت مضى.

ويعرف أنشيلوتي أن عددا من نجومه إحدى أعينهم على أكبر جائزة في عالم كرة القدم.

ويدخل بنزيمة كأس العالم بعد أن حقق كل شيء على مستوى الأندية، ففاز بلقب الليغا ودوري أبطال أوروبا عدة مرات، إضافة إلى جائزة الكرة الذهبية بعد موسم مثير مع ريال.

ومع ذلك، كان آخر ظهور له في مونديال 2014، حيث استبعد النجم الفرنسي من منتخب "الديوك" عام 2018 بسبب فضيحة شريط جنسي تورط زميله ماتيو فالبوينا.

هذا يعني أنه غاب عن فوز فرنسا في مونديال روسيا، أي أن بنزيمة سيكون في حاجة ماسة لتعويض الوقت الضائع للانضمام إلى الأبطال الذين يتطلعون للاحتفاظ باللقب.

ولهذا لا يريد بنزيمة المخاطرة والغياب عن مونديال قطر الذي قد يكون الأخير له.

غير أن صحيفة "ماركا" (Marca) أكدت أنه "لا أحد في ريال يشك في احترافه، خاصة بعد أن وضع النادي في المقام الأول برفضه إجراء عملية جراحية لإصبعه المتضرر".