انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لهدف جاء بطريقة نادرة وغريبة بـ "الصدفة" من تسديدة للاعب، في إحدى دوريات الفئات الدنيا لكرة القدم للهواة في بلجيكا الأسبوع الماضي.

وسجل اللاعب جينس فيرهيلين الهدف الأول لفريقه أفيلغيم في شباك منافسه رويتر، بعد تسديدة عرضية من الجهة اليمنى لفريقه، فذهبت نحو المرمى بطريقة غير متوقعة.

وظهر في الفيديو المتداول للهدف -من مدرجات المشجعين- أن اللاعب لم يكن قصده تسديد الكرة نحو المرمى، وإنما كان يبغي تشتيتها من أمام أحد لاعبي الفريق المنافس، ثم سددها قوية ولفّت في الهواء مغيرة مسارها بشكل غريب نحو الشباك.

Roberto Carlos eat your heart out!

I have no idea if he meant this but it looks amazing. pic.twitter.com/IxAeGUvXFO

— James Leighton (@JamesL1927) October 28, 2022