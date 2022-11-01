انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لهدف جاء بطريقة نادرة وغريبة بـ "الصدفة" من تسديدة للاعب، في إحدى دوريات الفئات الدنيا لكرة القدم للهواة في بلجيكا الأسبوع الماضي.

وسجل اللاعب جينس فيرهيلين الهدف الأول لفريقه أفيلغيم في شباك منافسه رويتر، بعد تسديدة عرضية من الجهة اليمنى لفريقه، فذهبت نحو المرمى بطريقة غير متوقعة.

وظهر في الفيديو المتداول للهدف -من مدرجات المشجعين- أن اللاعب لم يكن قصده تسديد الكرة نحو المرمى، وإنما كان يبغي تشتيتها من أمام أحد لاعبي الفريق المنافس، ثم سددها قوية ولفّت في الهواء مغيرة مسارها بشكل غريب نحو الشباك.

Roberto Carlos eat your heart out! I have no idea if he meant this but it looks amazing. pic.twitter.com/IxAeGUvXFO — James Leighton (@JamesL1927) October 28, 2022

ووصفت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية، الهدف، بأنه "أفضل هدف عرضي في التاريخ" أي بالصدفة.

ووصف أحد المواقع الإخبارية البلجيكية هدف فيرهيلين بـ "العالمي" مشيرا إلى أنه لم يتوقع أحد أن تدخل الكرة الشباك، ولا حتى اللاعب نفسه، بعدما ظهر وهو يسير إلى الجانب الآخر من الملعب بعد تشتيت الكرة ظنا منه أنها ذاهبة خارج الملعب، لتدخل نهاية اللقطة بشكل مفاجئ للجميع.

وتغنى الفريق البلجيكي بهدف لاعبه الشاب، بعدما حقق انتشارا واسعا حول العالم.

ونشر أحد المغردين على موقع تويتر مقطع فيديو للهدف وشبهه بهدف روبرتو كارلوس التاريخي مع البرازيل في شباك فرنسا، معلقا عليه "ليس لدي أي فكرة عما إذا كان يقصد هذا ولكنه يبدو رائعًا".