هزمه في قمة الأسبوع.. أرسنال يغرق ليفربول ويستعيد صدارة البريميرليغ

استعاد أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه على ليفربول 3-2، اليوم الأحد، في الجولة العاشرة من المسابقة.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز ويستهام على فولهام 3-1، وكريستال بالاس على ليدز 2-1.

وسجل أهداف أرسنال غابرييل مارتينيلي بعد مرور 59 ثانية من بداية اللقاء، وبوكايو ساكا (الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول والدقيقة 76 من ركلة جزاء).

في حين سجل هدفي ليفربول داروين نونيز (الدقيقة 34) وروبرتو فيرمينو (الدقيقة 53).

ورفع أرسنال رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ليفربول عند 10 نقاط في المركز العاشر.