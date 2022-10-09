مجموعة موت تصفيات "يورو 2024".. إيطاليا وإنجلترا في مواجهة بعضهما بعضا

أوقعت قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا "يورو 2024″، التي جرت اليوم الأحد، منتخبي إيطاليا وإنجلترا طرفي نهائي النسخة الماضية من البطولة في مواجهة بعضهما بعضا في تصفيات البطولة التي تستضيفها ألمانيا.

وأوقعت القرعة -التي جرت في مدينة فرانكفورت الألمانية- المنتخب الهولندي والفرنسي واليوناني في مجموعة واحدة. وسبق لهذه المنتخبات الثلاثة الفوز باللقب.

وتوج المنتخب الإيطالي ببطولة أمم أوروبا عام 1968، وكذلك العام الماضي عندما فاز على المنتخب الإنجليزي بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي أقيمت في ملعب "ويمبلي".

والتقى المنتخبان مرة أخرى هذا العام في دوري أمم أوروبا، وسيلتقيان مرة ثالثة ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات، التي تضم أيضا منتخبات أوكرانيا ومقدونيا الشمالية ومالطة.

وتضم المجموعة الثانية بطل العالم المنتخب الفرنسي، الفائز باللقب في نسختي 1984 و2000، والمنتخب الهولندي الذي فاز باليورو في آخر مرة أقيمت البطولة في ألمانيا عام 1988، في حين توج المنتخب اليوناني بشكل مفاجئ بالبطولة عام 2004، كما تضم المجموعة أيضا منتخبي جبل طارق وأيرلندا.

ويلعب المنتخب الإسباني، الفائز باللقب 3 مرات، في المجموعة الأولى مع منتخبات أسكتلندا والنرويج وجورجيا وقبرص.

ويلعب المنتخب الدانماركي، الفائز بنسخة 1992، في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات فنلندا وكازاخستان وسلوفينيا وأيرلندا الشمالية وسان مارينو.

أما المنتخب البرتغالي الفائز بنسخة 2016، فينضم إلى المجموعة العاشرة مع منتخبات البوسنة والهرسك وآيسلندا ولوكسمبورغ وسلوفاكيا وليختنشتاين.

وتضم المجموعة الرابعة منتخبات كرواتيا وويلز وأرمينيا وتركيا ولاتفيا.

وتضم المجموعة الخامسة منتخبات بولندا والتشيك وألبانيا وجرز فاروه ومولدوفا، في حين تتواجه منتخبات بلجيكا والنمسا والسويد وأذربيجان وإستونيا في المجموعة السادسة.

وتضم المجموعة السابعة منتخبات المجر وصربيا والجبل الأسود وبلغاريا وليتوانيا، في حين تضم المجموعة التاسعة منتخبات سويسرا وإسرائيل ورومانيا وكوسوفو وبيلاروسيا وأندورا.

ووُضعت منتخبات كرواتيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا المشاركة في نهائيات بطولة دوري أمم أوروبا في مجموعات مكونة من 5 منتخبات، لمنحها الوقت للعب نهائيات دوري أمم أوروبا يونيو/حزيران المقبل.

وطبقت قيود سياسية ومناخية وقيود سفر، في حين استبعدت روسيا من القرعة بسبب العقوبات الموقعة عليها بسبب الحرب التي شنتها على أوكرانيا.

ويتأهل المنتخب الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى البطولة التي تقام في 10 مدن ألمانية، في الفترة من 14 يونيو/حزيران إلى 14 يوليو/تموز 2024.

وتأهل المنتخب الألماني بشكل تلقائي بصفته منتخب البلد المضيف، في حين تتأهل 3 منتخبات من خلال الدور الفاصل، وفقا لنتائجها في دوري أمم أوروبا.