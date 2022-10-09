فرق فشل ميسي في هز شباكها بدوري أبطال أوروبا

يحمل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، لقب أول لاعب يسجل في شباك 40 فريقا مختلفًا بدوري أبطال أوروبا.

إذ سجل قائد منتخب الأرجنتين 127 هدفا في 159 مباراة، ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة القارية الأم، خلف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 140 هدفا.

وفي ما يلي، الضحايا العشر الأولى للبولغا في دوري الأبطال:

أرسنال الإنجليزي: 9 أهداف في 6 مباريات

9 أهداف في 6 مباريات سلتيك الأسكتلندي: 8 أهداف في 6 مباريات

8 أهداف في 6 مباريات ميلان الإيطالي: 8 أهداف في 8 مباريات

8 أهداف في 8 مباريات باير ليفركوزن الألماني: 7 أهداف في 3 مباريات

7 أهداف في 3 مباريات مانشستر سيتي الإنجليزي: 7 أهداف في 8 مباريات

7 أهداف في 8 مباريات أياكس الهولندي: 6 أهداف في 3 مباريات

6 أهداف في 3 مباريات باريس سان جيرمان الفرنسي: 6 أهداف في 10 مباريات

6 أهداف في 10 مباريات ليون الفرنسي: 5 أهداف في 6 مباريات

5 أهداف في 6 مباريات آيندهوفن الهولندي: 4 أهداف في مباراتين

4 أهداف في مباراتين سبارتاك موسكو: 4 أهداف في مباراتين

واللافت هو أن هناك 4 فرق فقط أخفق ميسي في هز شباكها وهي: