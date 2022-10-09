رسومات تتنوع بين الترحيب بمشجعي كأس العالم 2022 وتجسيد التراث العربي ورسومات رياضية أخرى تزين خط الخور الساحلي في قطر، ضمن مبادرة "زينة" التي أطلقتها هيئة الأشغال العامة.

ونشر حساب "مجموعة شاطئ البحر" مقطع فيديو يُظهر عددا من اللوحات الفنية على جداريات الخط الساحلي، جسّدت إحداها طفلا قطريا مع كلمة "حيوا"، وجدارية ثانية لقمصان رياضية مختلفة تحمل الرقم 10، في حين جسّدت لوحة أخرى الحفاوة بالمشجعين.

مشروع تجميل خط الخور الساحلي يعلن عن اكتمال أعمال جداريات "حيواا" و "عيش الحدث" و "يا مرحبا" للفنان حسن بهو، وذلك بالتعاون مع مجموعة شاطئ البحر وتحت إطار مبادرة "زِينة" التي أطلقتها هيئة الاشغال العامة بهدف إبراز المظاهر الاحتفالية استعداداً لاستضافة كأس العالم 2022. pic.twitter.com/7s64brQE0Q — SEASHORE GROUP – QATAR 🌐 (@SeashoreQRT) October 8, 2022

وعلّق الحساب على مقطع الفيديو "مشروع تجميل خط الخور الساحلي يعلن عن اكتمال أعمال جداريات "حيوا" و"عيش الحدث" و"يا مرحبا" للفنان حسن بهو، وذلك بالتعاون مع مجموعة شاطئ البحر، وفي إطار مبادرة "زينة" بهدف إبراز المظاهر الاحتفالية، استعدادا لاستضافة كأس العالم 2022.

من جانبه، نشر حساب هيئة الأشغال العامة -عبر حسابه على موقع تويتر- صورا للوحات الجدارية المختلفة تحت عنوان "قطر تتزين استعدادا لاستقبال ضيوف مونديال كأس العالم 2022".

أعلنت لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة عن اكتمال أعمال جداريات "حيوا" و "عيش الحدث" و "يا مرحبا" للفنان حسن بهو ، وذلك بالتعاون مع مجموعة شاطئ البحر ضمن مبادرة "زِينة" التي أطلقتها اللجنة بهدف إبراز المظاهر الاحتفالية استعداداً لاستضافة مونديال كأس العالم 2022 pic.twitter.com/gSngJR5JJX — هيئة الأشغال العامة (@AshghalQatar) October 5, 2022

وقالت سارة كافود نائب رئيس لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة في قطر "إن الجداريات تهدف إلى الترويج لاستضافة قطر لمونديال كأس العالم عبر مزج تراثها وثقافتها بكرة القدم، لنقدم لضيوف قطر صورة حية عن مدى الثراء الذي يزخر به المشهد الفني والبصري في الدولة".

#قطر تتزين استعدادا لاستقبال ضيوف مونديال كأس العالم 2022 #شاركونا_التزيين pic.twitter.com/EvTBn6sDiV — هيئة الأشغال العامة (@AshghalQatar) October 5, 2022

بدوره، قال الفنان حسن بهو "تمكنت من خلال جداريات "حيوا" و"عيش الحدث" و"يا مرحبا" من التعبير عن مشاعر الفخر التي تغمر كل العرب بإقامة مونديال كأس العالم 2022 على أرض عربية، وحرصت من خلال فن الجداريات على تعزيز الأجواء الاحتفالية خلال الحدث الكروي الأبرز في المنطقة".