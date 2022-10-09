سبب غريب لإلغاء مباراة في الدوري الألماني

أُلغيت مباراة في دوري الدرجة الرابعة الألماني لكرة القدم بين ألمانيا آخن والفريق الرديف لبوروسيا مونشنغلادباخ قبل وقت قصير من نهايتها بعد إلقاء كوب من المدرجات.

وأكد نادي "ألمانيا آخن" الذي أقيمت المباراة على ملعبه، الواقعةَ على حسابه الخاص بموقع "تويتر"، في حين ذكرت صحيفة "آخنر تسايتونغ" إصابة الحكم المساعد، مشيرة إلى أنه تم إلقاء الكوب من مدرجات جماهير "آخن".

وكانت المباراة تشير قبل إلغائها إلى تقدم مونشنغلادباخ بهدف نظيف أمام 6900 متفرج.

وأصبحت كرة القدم الألمانية تعاني في الآونة الأخيرة من عودة أعمال الشغب من جانب المشجعين.

وأشار "غونتر إيه بيلز" الباحث الألماني في سلوكيات مشجعي كرة القدم، إلى أن "عودة أعمال شغب الملاعب" ربما تلقي بظلالها على استضافة ألمانيا نهائيات كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2024).

وشهدت الملاعب أعمال شغب خلال مشاركات الأندية الألمانية في المنافسات الأوروبية مؤخرا، ويتعلق الأمر بمشجعي أندية يونيون برلين وكولون وآينتراخت فرانكفورت.