ارتقى ريال مدريد الى صدارة الدوري الاسباني لكرة القدم بفوز صعب 1-صفر على مضيفه خيتافي بهدف مبكر للمدافع البرازيلي إيدر ميليتاو، بالجولة الثامنة لليغا السبت.

ورفع النادي الملكي رصيده الى 22 نقطة آملا أن يسديه سلتا فيغو خدمة غير متوقعه أمام مضيفه برشلونة الأحد.

وكان ريال اكتفى بالتعادل 1-1 على أرضه مع أوساسونا في الجولة السابقة مشرعا الباب أمام غريمه برشلونة لاعتلاء الصدارة نهاية الأسبوع الماضي، للمرة الأولى منذ قرابة العامين إثر فوزه على ريال مايوركا.

وغاب عن صفوف فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة بسبب "مشكلة عضلية"، علما أنه أهدر ركلة جزاء حاسمة ضد أوساسونا مع عودته إلى المنافسات بعد غيابة قرابة الشهر بسبب الإصابة.

وشارك بنزيمة أيضا في الفوز على شاختار دانييتسك 2-1 منتصف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا، إلا أنه لم يتمرن مع الفريق الجمعة بعد انتكاسة جديدة.

وسارع الملكي إلى افتتاح التسجيل برأسية ميليتاو في الدقيقة الثالثة إثر ركنية نفذها الكرواتي لوكا مودريتش.

ولم يشهد الشوط الأول العديد من الفرص، إذ لم يسدد خيتافي أي تسديدة على المرمى، في حين انتظر ريال مدريد حتى الدقيقة 39 ليصوب مجددًا عبر البرازيلي رودريغو تصدى لها الحارس.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح البرازيلي الآخر فينيسيوس إثر عرقلة تعرض لها، قبل أن يلغيها بعد الاحتكام الى حكم الفيديو المساعد (فار) لأن الكرة اجتازت خط التماس قبل احتساب الخطأ (43).

وسدد التركي إينيس أونال بين الخشبات الثلاث لأصحاب الأرض للمرة الأولى مع انطلاق الشوط الثاني كانت سهلة بين يدي الحارس الأوكراني أندري لونين، بديل البلجيكي تيبو كورتوا الذي لا يزال يعاني من إصابة في عرق النسا (46)، قبل أن يبعد أيضا لاحقا كرة قوية من كارليس ألينيا وحولها إلى ركنية (49).

وكان الفرنسي أوريليان تشواميني سدد من داخل المنطقة تصدى لها حارس خيتافي (48).

وألغت تقنية الفار هدفا لرودريغو لتسلل داخل المنطقة إثر كرة تلقاها من الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (57) الذي سدد كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها الحارس (77).