رونالدو سجل هدفه الـ700.. مانشستر يونايتد يهزم إيفرتون بشق الأنفس في البريميرليغ

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه مانشستر يونايتد للفوز على مضيفه إيفرتون 2-1 في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم إيفرتون بهدف سجله أليكس إيوبي (5) وتعادل البرازيلي أنتوني لمانشستر يونايتد (15) قبل أن يسجل رونالدو الهدف الثاني ليونايتد في الدقيقة الـ44.

وهذا هو الهدف الأول لرونالدو في الدوري هذا الموسم، ومع ذلك رفع رصيد أهدافه مع الفرق التي لعب لها إلى 700 هدف.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد إيفرتون عند 10 نقاط في المركز الـ12.

وخلال مسيرته الكروية الممتدة أكثر من 20 عاما، جاءت أهداف الدون الـ700 على الشكل التالي: