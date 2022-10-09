بيكهام اتصل به مباشرة.. رونالدو "الحزين" يبحث عن مخرج من مانشستر يونايتد

كريستيانو رونالدو غير سعيد في مانشستر يونايتد ويبدو أن رحيله عن "الشياطين الحمر" في يناير/كانون الثاني المقبل أمر محتمل.

وهناك عدة فرق ارتبطت بالنجم البرتغالي الصيف الماضي، لكنه في النهاية لم يرحل عن "أولد ترافورد".

والآن، وبعد عدة مشاركات كبديل، بدأت الشائعات بالظهور مرة أخرى حول وجهات محتملة لرونالدو في الميركاتو الشتوي.

وتشير التقارير الأخيرة من الصحفي بيدرو ألميدا إلى أن ديفيد بيكهام مالك نادي إنتر ميامي كان على اتصال مباشر مؤخرا برونالدو لمحاولة إقناعه بالانضمام إلى الدوري الأميركي وتحديدا للإنتر صيف 2023، وأحد الأسباب هو اعتزال الأرجنتيني غونزالو هيغواين نهاية الموسم الجاري، وقد يكون "صاروخ ماديرا" البديل المثالي.

ولطالما كان بيكهام حريصا على ليو ميسي، لكن الأرجنتيني لديه فرصة للعودة إلى برشلونة في الصيف، مما يجعل هذه الخطوة صعبة.

وأشار الصحفي ألميدا إلى أنه على الرغم من أن المفاوضات مستمرة، إلا أن اتفاقا بين بيكهام وإنتر ميامي من جهة ووكلاء رونالدو لا يزال بعيد المنال لأن "الدون" يريد البقاء في أوروبا.