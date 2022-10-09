باريس سان جيرمان يتعادل قبل الكلاسيكو وراموس يعزز رقمه القياسي في البطاقات الحمراء

اكتفى باريس سان جيرمان الذي لعب بـ10 لاعبين طوال الشوط الثاني بسبب طرد مدافعه الإسباني سيرخيو راموس بالتعادل السلبي مع مضيفه رينس المتواضع السبت، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ورغم اكتفائه بنقطة واحدة، فإن فريق العاصمة الفرنسية ابتعد في الصدارة مستغلا خسارة مرسيليا المفاجئة على أرضه امام أجاكسيو 1-2، قبل مباراتهما في الـ"كلاسيكو" الأسبوع المقبل.

ويملك سان جيرمان 26 نقطة متقدما بفارق 3 نقاط عن مرسيليا، لكن لوريان الثالث ومفاجأة الموسم، يستطيع أن يقلص الفارق إلى نقطة واحدة عن المتصدر في حال فوزه على مضيفه بريست الأحد.

خاض سان جيرمان المباراة في غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يعاني من إصابة طفيفة في ربلة الساق، وفضل مدربه كريستوف غالتييه إراحته قبل مباراة الإياب ضد بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

وكان ميسي طالب باستبداله في الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه ضد بنفيكا البرتغالي (1-1) في دوري أبطال أوروبا الأربعاء، لمعاناته من إصابة طفيفة في ربلة الساق إثر تدخل من أحد لاعبي الخصم.

وقال غالتييه في مؤتمر صحفي عشية المباراة "سيخلد ليو إلى الراحة. سيعاود التمارين الأحد والاثنين قبل مباراة العودة ضد بنفيكا".

كما جلس النجم البرازيلي نيمار على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في نصف الساعة الأخيرة. أما كيليان مبابي، لاعب كرة القدم الأغلى دخلا بحسب مجلة فوربس، فشارك أساسيا بعد أن تعافى من التهاب في الحنجرة.

وكان رينس ندا عنيدا لفريق العاصمة الفرنسية ولعب من دون أي عقدة نقص في مواجهة فريق يتفوق عليه في جميع المجالات.

وكاد فابيان رويس يفتتح التسجيل عندما أطلق كرة قوية تصدى لها حارس رينس يهفان ضيوف (14). ثم تدخل ضيوف للتصدي لانفراد مبابي في الدقيقة 33 إثر تمريرة في العمق من الإسباني جيرارد سولير.

21 – Sergio Ramos a récolté 21 cartons rouges en championnat (Liga + Ligue 1), soit au moins 7 de plus que tout autre défenseur du Top 5 européen au 21e siècle. Nerveux. #SDRPSG pic.twitter.com/YTfMEFrthj — OptaJean (@OptaJean) October 8, 2022

وأنذر الحكم سيرخيو راموس الذي اعترض أحد لاعبي رينس وهو يتقدم نحو المرمى، معتبرا إياها منع فرصة واعدة لتسجيل هدف، وسرعان ما رفع في وجهه الإنذار الثاني ثم الكارت الأحمر بعدها بثوان قليلة ربما لتوجيه اللاعب عبارات نابية باتجاهه في الدقيقة 41 ليكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين.

وتلقى راموس بالتالي بطاقته الحمراء الـ21 في مسيرته بحسب موقع "أوبتا" للإحصائيات، أي أكثر بـ7 بطاقات عن أي مدافع آخر في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى.

ولم يشهد الشوط الثاني فرصا حقيقية من جانب الطرفين ليحصد كل منهما نقطة واحدة.