هالاند يسجّل بالمباراة العاشرة.. سيتي يتصدر البريميرليغ وتشلسي يواصل انتصاراته مع بوتر

سجّل إيرلينغ هالاند في المباراة العاشرة على التوالي في جميع المسابقات، ليقود مانشستر سيتي للفوز 4-صفر على ضيفه ساوثامبتون وتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت، كما فاز تشلسي 3-صفر على ضيفه ولفرهامبتون ليواصل انتصاراته مع المدرب الجديد غراهام بوتر.

وكان المهاجم النرويجي قد عانى من مباراة صعبة بمعاييره الاستثنائية، لكنه نجح في هزّ الشباك في الدقيقة 65 لتصبح النتيجة 4-صفر، بعد هدفين في الشوط الأول من جواو كانسيلو وفيل فودن، بالإضافة إلى هدف بعد الاستراحة من رياض محرز.

وتقدم سيتي بهذا الانتصار إلى القمة برصيد 23 نقطة من 9 مباريات، متقدما بنقطتين على أرسنال الذي يمكنه استعادة الصدارة إذا فاز على ضيفه ليفربول غدا الأحد.

ويأتي ساوثامبتون في المركز 16 برصيد 7 نقاط، بعد خسارته للمرة الرابعة على التوالي في الدوري، مما زاد الضغط على المدرب رالف هازنهوتل.

ودخل هالاند المباراة في حالة توهج بعد أن سجل ثلاثية في الفوز 6-3 على مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي، وأحرز هدفين أيضا في الفوز 5-صفر على كوبنهاغن بدوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع.

ومع ذلك، لم يكن هالاند محظوظا في التسجيل خلال الشوط الأول، وسدد كرة اصطدمت بالقائم وشاهدها تتحرك خارج المرمى.

وسدد هالاند في وقت لاحق تسديدة بعيدة، وأخطأ في ضربة رأس بالشوط الثاني، لكنه نجح أخيرا في هزّ الشباك بعدما قابل كرة عرضية من كانسيلو من الجانب الأيسر، وسدد بشكل مباشر من لمسة واحدة ليصل إلى هدفه 15 بالدوري، كما أنه الهدف 20 في كل المسابقات هذا الموسم.

FULL-TIME Man City 4-0 Southampton@ManCity run out comfortable winners with goals from Joao Cancelo, Phil Foden, Riyad Mahrez and (you guessed it!) Erling Haaland#MCISOU pic.twitter.com/ASy65wu1ZQ

— Premier League (@premierleague) October 8, 2022