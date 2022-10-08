هالاند يسجّل بالمباراة العاشرة.. سيتي يتصدر البريميرليغ وتشلسي يواصل انتصاراته مع بوتر

سجّل إيرلينغ هالاند في المباراة العاشرة على التوالي في جميع المسابقات، ليقود مانشستر سيتي للفوز 4-صفر على ضيفه ساوثامبتون وتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت، كما فاز تشلسي 3-صفر على ضيفه ولفرهامبتون ليواصل انتصاراته مع المدرب الجديد غراهام بوتر.

وكان المهاجم النرويجي قد عانى من مباراة صعبة بمعاييره الاستثنائية، لكنه نجح في هزّ الشباك في الدقيقة 65 لتصبح النتيجة 4-صفر، بعد هدفين في الشوط الأول من جواو كانسيلو وفيل فودن، بالإضافة إلى هدف بعد الاستراحة من رياض محرز.

وتقدم سيتي بهذا الانتصار إلى القمة برصيد 23 نقطة من 9 مباريات، متقدما بنقطتين على أرسنال الذي يمكنه استعادة الصدارة إذا فاز على ضيفه ليفربول غدا الأحد.

ويأتي ساوثامبتون في المركز 16 برصيد 7 نقاط، بعد خسارته للمرة الرابعة على التوالي في الدوري، مما زاد الضغط على المدرب رالف هازنهوتل.

ودخل هالاند المباراة في حالة توهج بعد أن سجل ثلاثية في الفوز 6-3 على مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي، وأحرز هدفين أيضا في الفوز 5-صفر على كوبنهاغن بدوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع.

ومع ذلك، لم يكن هالاند محظوظا في التسجيل خلال الشوط الأول، وسدد كرة اصطدمت بالقائم وشاهدها تتحرك خارج المرمى.

وسدد هالاند في وقت لاحق تسديدة بعيدة، وأخطأ في ضربة رأس بالشوط الثاني، لكنه نجح أخيرا في هزّ الشباك بعدما قابل كرة عرضية من كانسيلو من الجانب الأيسر، وسدد بشكل مباشر من لمسة واحدة ليصل إلى هدفه 15 بالدوري، كما أنه الهدف 20 في كل المسابقات هذا الموسم.

FULL-TIME Man City 4-0 Southampton@ManCity run out comfortable winners with goals from Joao Cancelo, Phil Foden, Riyad Mahrez and (you guessed it!) Erling Haaland#MCISOU pic.twitter.com/ASy65wu1ZQ — Premier League (@premierleague) October 8, 2022

تشلسي يواصل انتصاراته مع المدرب بوتر

وفي مباراة أخرى، هزّ كاي هافرتس وكريستيان بوليسيك وأرماندو بروخا الشباك، لينتصر تشلسي 3-صفر على ضيفه ولفرهامبتون المتعثر في ملعب ستامفورد بريدج، ويحقق أول فوز على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع المدرب الجديد غراهام بوتر.

وتغلب تشلسي على مضيفه كريستال بالاس في اللحظات الأخيرة في أول مباراة مع بوتر، قبل أن يسحق ميلان في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، وواصل انتصاراته على ولفرهامبتون -الذي سبق أن أقال مدربه- بنتيجة عكست هيمنته على المباراة.

وسدد تشلسي 12 كرة في الشوط الأول، منها 4 كرات على المرمى، واستحوذ على الكرة بنسبة 70%، لكن كل ذلك لم يأت ثماره بعد إهداره العديد من الفرص وتألق الحارس جوزيه سا.

ونجح هافرتس في منح صاحب الأرض التقدم بضربة رأس في نهاية الشوط الأول، عندما لم يستطع سا -البعيد عن مرماه- التعامل مع ضربة رأس مرت من فوقه إلى داخل الشباك، بعد تمريرة عرضية من ميسون ماونت.

وأهدر بوليسيك عدة فرص، وسدد كرة أبعدها سا بصعوبة في الشوط الأول، لكنه هز الشباك بعد 10 دقائق من الاستراحة بعدما تبادل تمرير الكرة مع ماونت قبل أن يضعها من فوق الحارس الذي خرج لملاقاته.

ولم يشكل ولفرهامبتون أي خطورة، وسجل بروخا الهدف الثالث بعد تمريرة من ماتيو كوفاتشيتش في أمسية مثالية للمدرب بوتر.