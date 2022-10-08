ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس مصممون على مشروع دوري السوبر الأوروبي ويويفا يقاوم

لم ييأس مروّجو دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم. فبعد تصريحات رئيس ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز، أعاد رئيس يوفنتوس الإيطالي أندريا أنييلي هذا الأسبوع التزامه بالمشروع الانفصالي، بانتظار قرار قضائي حاسم في 2023.

وقبل الكلمة المنتظرة لرئيس برشلونة الإسباني جوان لابورتا الأحد خلال الجمعية العمومية العادية، أعاد بيريز تصويب سهام الانتقاد لمسابقة دوري أبطال أوروبا (تشامبيونز ليغ) التي يحمل ناديه لقبها 14 مرة (رقم قياسي).

وقال رئيس ريال مدريد -الأحد الماضي خلال الجمعية العمومية لنادي العاصمة الإسبانية- "رياضتنا الحبيبة مريضة".

وأجرى بيريز مقارنة مع مسابقات التنس: "لماذا نحرم الناس من المواجهات الكبرى. تقابل نادال وفيدرر أكثر من 40 مرة، ونادال وديوكوفيتش 59 مرة: هل كان الأمر مملا؟ لم يلتق ريال مدريد وليفربول (الإنجليزي) سوى 9 مرات في 67 سنة".

وفي حين كان مشروع السوبر الأوروبي خاملا لعدّة أشهر، تحرّك منتصف يوليو/تموز، عندما وصل النزاع مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلى محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ.

وكان 12 ناديا من نخبة القارة الأوروبية قد قرّروا إطلاق دوري السوبر ليغ في نيسان/أبريل 2021، لكنهم واجهوا انتقادات واسعة النطاق من حكومات بلادهم ورابطات الدوري والاتحادات الوطنية، فاضطروا إلى التراجع عن خطوتهم بعد أيام معدودة.

بيد أن 3 أندية -هي يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة- لا تزال تسعى إلى تعويمها من جديد دون خطوات ملموسة في هذا الصدد، فيما انسحبت الأندية الإنجليزية القوية مقابل دفع غرامات.

وفي رسالة إلى مساهمي يوفنتوس الخميس، أعاد أنييلي تأكيد التزامه بالمشروع، راغبا في "إقامة صلة مباشرة بين الرعاة الذين يجرؤون على تحمل مخاطر تنظيم المشاريع والسيطرة على الموارد الاقتصادية".

في اليوم ذاته، وفيما كان برشلونة يعرض أرقامه المالية، أكّد إدوارد روميو نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية أن "إعادة النظر في الدوري السوبر ستكون إيجابية".

وأضاف "نرغب في التوصل إلى اتفاق مرض لجميع الأطراف، يسمح للأندية التي تحقق أكبر كمّ من الأموال أن تكون الأكثر ربحا".

هل يمكن لأندية أخرى الانضمام في حال وضع القضاء الأوروبي حدودا لهيمنة يويفا؟ يؤكّد مصدر قريب من الدوري السوبر "نناقش مع الجميع. نحن الوحيدون الذين نعبّر، لكن لسنا لوحدنا أبدا".

إصلاح دوري الأبطال

لكن المعارضة تبقى قوية في وجه الثلاثي (الريال، برشلونة، يوفنتوس)، خصوصاً من جهة روابط المشجعين المندّدين بـ"مفهوم الأثرياء" الذي يعتبرونه "مناهضا للمنافسة بطبيعته".

وانتقد رئيس يويفا السلوفيني ألكسندر تشيفيرين -الاثنين- تصريحات رئيس ريال مدريد: "مرّة جديدة، يظهر أن فكرته هي إغلاق كل شيء، وأنه لن تكون مباريات أمام الفرق الصغرى".

ووقّع يويفا مع المفوضية الأوروبية الجمعة تجديد اتفاقية تعاونهما حتى 2025، وهدفها "استخدام كرة القدم الأوروبية كقوّة لإحداث تغييرات إيجابية".

النائب الأوروبي الإيطالي ساندرو غوتسي، الأمين العام للحزب الديمقراطي الأوروبي والمشجّع العلني لنادي يوفنتوس، طرح سؤالا في جلسة عامة للبرلمان: "ألا يهدّد هذا الاتفاق مع يويفا استقلالية وحيادية الاتحاد الأوروبي، فيما القضية قيد النظر في محكمة لوكسمبورغ؟".

ولإحباط مشروع دوري السوبر مجددا، شرع يويفا بعملية إصلاح واسعة لدوري أبطال أوروبا بدءا من 2024، مع 36 ناديا بدلا من 32، وبطولة مصغرة من 8 مراحل بدلا من دور المجموعات التقليدي. ومُنحت الحقوق التلفزيونية بمبلغ قياسي بلغ 15 مليار يورو لمدة 3 سنوات (2024-2027).

وبارك القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ورئيس رابطة الأندية الأوروبية القوية، بقوله "هذا يؤكد أن الشكل الموسّع شكّل نجاحا كبيرا قبل أن يبدأ".

ويترقب الثلاثي المتزعم لدوري السوبر الجديد الخطوة المقبلة في 15 ديسمبر/كانون الأول، عندما يتعيّن على المحامي العام لمحكمة العدل للاتحاد الأوروبي إبداء رأيه الاستشاري. ومن المتوقع أن يصدر القرار النهائي مطلع العام 2023.