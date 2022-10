يبدو أن بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حالته المعنوية مرتفعة بسبب تألق فريقه هذا الموسم، وهو ما انعكس على ردوده المازحة بالمؤتمر الصحفي اليوم الجمعة الذي دعا فيه لاعبه إيلكاي غندوغان وزوجته لتناول الطعام في مطعمه، كما رد مازحا على ما تداولته مواقع التواصل عن ترحيل نجمه إيرلينغ هالاند من بريطانيا.

وقال غوارديولا مازحا إنه سيستبعد غندوغان من تشكيلة حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم حتى نهاية الموسم بعدما اشتكت زوجة اللاعب الألماني من عدم وجود أماكن جيدة لتناول الطعام في مانشستر.

وتصدرت الإيطالية سارة عرفاوي زوجة اللاعب عناوين صحف إنجلترا بعدما كتبت على إنستغرام شكوى غريبة بأنها فشلت في العثور على مطعم جيد في مانشستر وأن "الطعام مروع في كل مكان".

وظهرت تعليقات عرفاوي على الصفحة الأولى لصحيفة "ذا صن" (The Sun) الشعبية. كما نشرت صحيفة "مانشستر إيفينينغ نيوز" المحلية غضب بعض أصحاب المطاعم، وتساءل البعض عن الأماكن التي ذهبت لها زوجة غندوغان.

وسُئل غواديولا صاحب أحد المطاعم في مدينة مانشستر اليوم الجمعة عن رد فعله وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة سيتي على ملعبه أمام ساوثامبتون غدا السبت.

وقال المدرب الإسباني ضاحكا "أشعر بخيبة أمل لأنهم لم يجربوا (مذاق) مطعمي. هذا يزعجني. غندوغان لن يشارك في أي دقيقة حتى نهاية الموسم. سأدعوها وغندوغان للذهاب والتذوق، وبالطبع سوف يأكلون طعاما كما ينبغي أن يكون".

وفي نفس المؤتمر، قال بيب غوارديولا إن مهاجمه هالاند يسجل الأهداف بغريزة طبيعية من المستحيل تعلمها، كما قابل المطالبات الساخرة بمعاقبة اللاعب النرويجي بالإيقاف والترحيل عن بريطانيا بداعي براعته الشديدة بالضحكات.

وسجل هالاند 14 هدفا من إجمالي 29 مباراة لسيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، مع إحراز ثلاثيات في آخر 3 مباريات على ملعبه.

وأبلغ غوارديولا الصحفيين "ماذا بإمكاني أن أُعلّمه؟ أن يتحرك هنا أو هناك لمتر واحد؟ لديه إحساس لا يصدق كمهاجم بالمكان الذي ستصل إليه الكرة. يذهب إلى هناك قبل ثانية واحدة من وصول الكرة".

