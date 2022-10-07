غرّم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم نادي مانشستر سيتي 260 ألف جنيه إسترليني (نحو 293 ألف دولار)، بعد أن اقتحم أنصاره الملعب عقب فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في مايو/أيار الماضي.

وتدفقت الجماهير على أرض ملعب الاتحاد بعد أن نجح سيتي في قلب تأخره صفر-2 إلى فوز 3-2 على أستون فيلا، مما سمح له بالتفوق على ليفربول بفارق نقطة واحدة ليحسم اللقب لصالحه.

وتعرّض حارس مرمى فيلا روبن أولسن لاعتداء خلال الفوضى، في حين انهارت العارضة من أحد طرفيها تحت وطأة الجماهير.

وشهدت الأسابيع الأخيرة من موسم 2021-2022 ظاهرة اقتحام الملاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان إيفرتون تعرض الشهر الماضي لغرامة قدرها 300 ألف جنيه، عندما نزل مشجعوه إلى أرض الملعب في نهاية مباراة فريقهم ضد كريستال بالاس، عندما ضمن "توفيز" البقاء ضمن أندية البريميرليغ.

وفي دوري "تشامبيونشيب" (الدرجة الأولى)، قام أحد مقتحمي ملعب سيتي غراوند بنطح بيلي شارب مهاجم شيفيلد خلال هزيمة فريقه في الدور نصف النهائي من الملحق المؤهل إلى الدرجة الممتازة أمام نوتنغهام فوريست.

وتحدثت بيانات صادرة عن وزارة الداخلية البريطانية الشهر الماضي عن 441 اقتحاما في ملاعب إنجلترا وويلز الموسم الماضي، أي بزيادة قدرها 127% مقارنة بموسم 2018-2019، الموسم الأخير الكامل الذي لم يتأثر بتداعيات فيروس كورونا.