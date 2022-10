بعد كارثة إندونيسيا.. وفاة مشجع وإصابة 100 خلال اشتباكات بمباراة في الدوري الأرجنتيني

لقي مشجع مصرعه أمس الخميس عندما اندلعت اشتباكات عنيفة بالقرب من مباراة بالدوري الأرجنتيني لكرة القدم خارج العاصمة بوينس آيرس بين بوكا جونيورز وخيمناسيا، وامتدت إلى المدرجات وأرض الملعب، وفق ما أفادت السلطات.

وأطلقت الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع خارج ملعب خوان كارميلو سيريّو في "لا بلاتا"، على بعد حوالي 50 كيلومترا جنوب العاصمة الأرجنتينية، في محاولة لمنع المشجعين من اقتحام الملعب الممتلئ أصلا.

This policeman shot a TyC cameraman in Gimnasia La Plata v Boca Juniors, as he was covering the tear gas incident and the chaos. Unbelievable footage this. pic.twitter.com/QnVThR44pI

— Uri Levy (@Levyninho) October 7, 2022