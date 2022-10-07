بعد كارثة إندونيسيا.. وفاة مشجع وإصابة 100 خلال اشتباكات بمباراة في الدوري الأرجنتيني

لقي مشجع مصرعه أمس الخميس عندما اندلعت اشتباكات عنيفة بالقرب من مباراة بالدوري الأرجنتيني لكرة القدم خارج العاصمة بوينس آيرس بين بوكا جونيورز وخيمناسيا، وامتدت إلى المدرجات وأرض الملعب، وفق ما أفادت السلطات.

وأطلقت الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع خارج ملعب خوان كارميلو سيريّو في "لا بلاتا"، على بعد حوالي 50 كيلومترا جنوب العاصمة الأرجنتينية، في محاولة لمنع المشجعين من اقتحام الملعب الممتلئ أصلا.

This policeman shot a TyC cameraman in Gimnasia La Plata v Boca Juniors, as he was covering the tear gas incident and the chaos. Unbelievable footage this. pic.twitter.com/QnVThR44pI — Uri Levy (@Levyninho) October 7, 2022

واستمرت الاضطرابات في الداخل، حيث شوهد المشجعون قي حالة صدمة وهم يحاولون تجاوز السياج للفرار من العنف والنزول إلى أرض الملعب.

وقال سيرخيو بيرني وزير الأمن في مقاطعة بوينس آيرس -حيث أقيمت المباراة ضمن الدرجة الأولى- "أستطيع أن أؤكد وفاة شخص. هذا الشخص توفي بسبب سكتة قلبية".

وذكرت تقارير محلية إصابة نحو 100 شخص جراء الاشتباكات العنيفة.

وقال الحكم هيرنان ماسترانغيلو، بعد دقائق من مغادرة اللاعبين والجهاز الفني أرض الملعب إلى غرف تبديل الملابس، إنه تم تعليق المباراة بعد 9 دقائق حتى إشعار آخر "بسبب عدم وجود ضمانات (أمنية)".

وتابع "لقد أثر ذلك علينا جميعا في الملعب. أصبح الهواء غير قابل للتنفس. خرج الوضع عن السيطرة ولم تكن هناك ضمانات أمنية".

وأكدت السلطات في مستشفى سان مارتين في لا بلاتا وفاة رجل يبلغ من العمر 57 عاما بسبب سكتة قلبية أثناء نقله من الملعب إلى المستشفى.

وهرع العديد من المشجعين، بمن فيهم الأطفال رفقة ذويهم، للخروج من المدرجات والنزول إلى أرض الملعب، حيث شوهد الناس جالسين أو مستلقين للتعافي من الغاز المسيل للدموع.

وتأتي هذه الأحداث في فترة حاسمة في الدوري قبل 4 مراحل من النهاية، إذ شكلت المراحل آخر فرصة لخيمناسيا للبقاء في المنافسة على اللقب، في حين كان بوكا جونيورز يتطلع إلى الصعود للصدارة.

No aprendimos nada: En Indonesia hubo 129 muertos como consecuencia de la represión policial, con balas de goma y gas lacrimógeno.

El partido entre Gimnasia (LP) Y Boca Juniors, "suspendido por milagro" #LigaProfesional pic.twitter.com/j1WoC8z1DT — fabio rosales (@fabiorosales2) October 7, 2022

ووقعت هذه الأحداث بعد 5 أيام من تدافع في ملعب كرة قدم في إندونيسيا جراء إلقاء رجال الشرطة الغاز المسيل للدموع أدى إلى وقوع 131 قتيلا على الأقل بينهم 32 طفلا.