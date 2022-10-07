الجزائر تؤكد بقاء بلماضي حتى كأس العالم 2026 وبلايلي يدفع ثمن فسخ عقده مع بريست الفرنسي

أكد جهدي زفيزف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن مدرب المنتخب جمال بلماضي سيبقى في منصبه حتى كأس العالم 2026، كما صدم الجماهير بتأكيده أن يوسف بلايلي لا يمكنه اللعب في دوري المحترفين المحلي حتى نهاية العام.

وقال زفيزف في تصريحات إذاعية اليوم الجمعة "لا داعي للحديث عن عقد بلماضي، سيستمر مدربا (للخضر) حتى كأس العالم 2026".

وقال بلماضي، الذي قاد الجزائر للتتويج بكأس الأمم الأفريقية 2019، في وقت سابق، إن عقده ينتهي في ديسمبر/كانون الأول 2022.

وكان هذا المدرب صاحب الـ 46 عاما ينوي ترك منصبه بعد كأس العالم هذا العام، لكن الجزائر فشلت في بلوغ النهائيات في قطر عقب الخسارة بهدف قاتل من الكاميرون في مواجهة فاصلة.

وستكون المهمة المقبلة لبلماضي التأهل لكأس الأمم الأفريقية 2024 في ساحل العاج والمنافسة على لقبها، عقب مشاركة محبطة في نسخة العام الجاري والخروج من دور المجموعات في الكاميرون.

موقف بلايلي

ومن ناحية أخرى قال رئيس اتحاد الكرة إن نجم المنتخب الأول بلايلي لا يمكنه اللعب في دوري المحترفين المحلي قبل منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأصبح بلايلي بدون فريق، منذ فسخ عقده مع بريست الفرنسي نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، رغم ظهور تقارير ربطته بالانضمام لأحد الأندية المصرية أو الجزائرية أو الخليجية.

وكشف رئيس اتحاد الكرة -للإذاعة الجزائرية- عن حديث هاتفي قبل يومين مع بلايلي الذي أبلغه بأنه سيعود إلى بريست لتسوية بعض الأمور.

ولم يكشف زفيزف، فحوى الحديث الذي جمعه ببلايلي، غير أنه أكد انه لا يمكنه اللعب في الدوري الجزائري مجددا قبل 15 كانون الأول/ ديسمبر المقبل وفقا للآليات التي تنظم تسجيل اللاعبين الجدد، في اشارة إلى فترة الانتقالات الشتوية.

وبدا رئيس اتحاد اللعبة غير راض عن قرار بلايلي فسخ عقده مع بريست، مؤكدا أن اللاعب سيبقى بعيدا عن المنافسة لأكثر من 45 يوما مما سيصعب عليه استعادة مستواه.

واختتم بقوله "بلايلي في الـ 30 من عمره اليوم، لم يعد في نفس اللياقة التي كان عليها قبل سنوات عندما عاد بقوة بعدما ابتعد عن الميادين لفترة".