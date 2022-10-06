متفوقة على تونس والجزائر.. المغرب الأولى عربيا في تصنيف فيفا العالمي للمنتخبات

تصدر منتخب المغرب تصنيف المنتخبات العربية، متفوقا على كل من تونس والجزائر، في التصنيف العالمي للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس.

وتصدر منتخب السنغال (18 عالميا) تصنيف المنتخبات الأفريقية، يليه منتخب المغرب (22 عالميا)، ثم تونس (30 عالميا)، ثم نيجيريا (32 عالميا)، ثم الجزائر (37 عالميا)، ثم مصر (39 عالميا).

وفي آسيا، تصدر منتخب إيران (20 عالميا) تصنيف القارة، يليه منتخب اليابان (24 عالميا)، ثم كوريا الجنوبية (28 عالميا)، ثم أستراليا (38 عالميا)، ثم قطر (50 عالميا)، ثم السعودية (51 عالميا)، ثم العراق (68 عالميا)، ثم الإمارات (70 عالميا)، ثم عُمان (75 عالميا).

وعلى صعيد المنتخبات العشرة الأولى، يخوض منتخب البرازيل رحلة البحث عن تعزيز رقمه القياسي والتتويج بلقبه السادس في كأس العالم خلال مونديال قطر 2022 وهو في صدارة التصنيف العالمي.

وعزز منتخب السامبا موقعه في صدارة التصنيف العالمي، وهي النسخة الأخيرة من التصنيف قبل إقامة بطولة كأس العالم في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين.

وفي ما يلي قائمة المنتخبات العشرة الأولى: