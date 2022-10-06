أسفرت عن وفاة 131 مشجعا.. الشرطة الإندونيسية تحدد المتهمين وتكشف أسباب كارثة التدافع

حددت الشرطة الإندونيسية اليوم الخميس 6 أشخاص، بينهم شرطي ومنظمو مباريات، يواجهون اتهامات بالمسؤولية الجنائية بعد حادث التدافع في مباراة لكرة القدم مطلع الأسبوع الذي تسبّب في مقتل 131 شخصا على الأقل.

وكان التدافع الذي وقع يوم السبت الماضي في منطقة مالانغ في جاوة الشرقية بين أسوأ الكوارث التي تشهدها الملاعب الرياضية في العالم، إذ حاول مئات من متابعي كرة القدم الفرار من شغب وقع في الملعب ومن الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الشرطة، فأدى ذلك إلى الكارثة التي ساءت لأن مخارج عدة كانت موصدة.

وأبلغ ليستيو سيجيت برابو قائد الشرطة الإندونيسية مؤتمرا صحفيا بأن منظمي المباراة وعناصر للشرطة كانوا ضمن الأشخاص الذين خضعوا لتحقيقات، وربما توجّه اتهامات إلى آخرين.

وقد يواجه هؤلاء تهما بالإهمال الجنائي الذي أدى إلى الوفاة، وهو ما يعاقب عليه القانون بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات.

وتتضمن لائحة المشتبه بهم 3 من عناصر الشرطة لإطلاقهم الغاز المسيل للدموع، ورئيس اللجنة المنظمة، والمسؤول الأمني بملعب نادي أريما.

وقالت الشرطة إن مسؤولي النادي لم يمتثلوا لمتطلبات السلامة، وسمحوا لعدد يفوق سعة الملعب بحضور المباراة، في حين ترك المشرفون المخارج.

وقالت الشرطة إن المخارج التي كانت الجماهير تحاول الفرار منها كانت أضيق من أن تتسع لهم، وقال الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم إن بعض المخارج كانت مغلقة.

وكانت الحكومة قد شكلت فريقا لتقصّي الحقائق على أمل اكتشاف الجناة في الحادث الأكثر دموية في عالم كرة القدم منذ أعمال شغب وقعت في بيرو في 1964.

وأمر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بالتدقيق في حالة الملاعب في أنحاء البلاد لضمان التزامها بقواعد السلامة، مشيرا إلى أن المشكلة الرئيسة في حادث التدافع والشغب كانت "الأبواب المغلقة والسلالم الشديدة الانحدار".