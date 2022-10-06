قائد عمليات أمن كأس العالم 2022 في قطر: دربنا 49 ألفا للوصول إلى قمة الجاهزية لتكون البطولة الأكثر أمنا في العالم

أكد قائد عمليات أمن كأس العالم 2022 في قطر الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أن لجنة عمليات أمن وسلامة البطولة حريصة على الوصول إلى قمة الجاهزية لتأمينها على مختلف المستويات، منوها بأن الجمهور في قطر من المواطنين والمقيمين بمثابة الصف الأول لتحقيق النجاح لتكون هذه البطولة الأكثر أمنا في العالم.

وقال الشيخ خليفة في حوار مع وكالة الأنباء القطرية (قنا) "تعتبر سلامة وأمن كافة المشاركين في بطولة كأس العالم من منتخبات ومشجعين وزوار إحدى أولوياتنا الأساسية، وبلا شك فإن تنظيم مثل هذا الحدث العالمي يتطلب الاستعداد الأمثل وصولا إلى قمة الجاهزية على مختلف المستويات اللوجستية والبشرية والفنية".

وأضاف "حرصت لجنة عمليات أمن وسلامة البطولة على رفع قدرات الكادر البشري من خلال تنفيذ حزمة من الخطط والبرامج والدورات التدريبية والتأهيلية والتمارين المشتركة، وذلك تنفيذا لما جاء في الإستراتيجية الأمنية للبطولة، حيث تم في هذا الجانب تنظيم عدد من الدورات والبرامج التدريبية من أهمها برنامج أمن وسلامة الجماهير الرياضية والذي صمم خصيصا ليكون موجها للأمن الحكومي والأمن الخاص".

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قائد عمليات أمن بطولة #كأس_العالم FIFA #قطر2022 : الجمهور في #قطر من المواطنين والمقيمين هم بمثابة الصف الأول لتحقيق نجاح البطولة وتوفير الأجواء المناسبة لها #قنا_رياضيhttps://t.co/lfeYiJSSTJ pic.twitter.com/o6Q7OmuLcq — قنا الرياضي (@QNA_Sports) October 5, 2022

وأوضح قائد عمليات أمن مونديال قطر أن هذا البرنامج شمل عدة برامج تدريبية مثل (أمن وسلامة الملاعب، الحس الأمني، إدارة الحشود، حقوق الإنسان، الإسعافات الأولية، التعاون مع الجمهور) بالإضافة إلى برنامج سياسات وإجراءات البطولة حسب كل موقع، والذي غطى التدريب على إخلاء المنشأة والتدريب على سيناريوهات محتملة.

وقال الشيخ خليفة إنه تمت الاستعانة في هذه البرامج بخبراء متخصصين من الشرطة الأوروبية ومنظمة يوروبول، وتطابقت جميعها مع ما هو معتمد ومطبق لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وبلغ إجمالي المشاركين بهذه البرامج من الأمن الحكومي 32 ألف مشارك، بالإضافة إلى 17 ألفا من الأمن الخاص.

وتابع "كما حرصنا أيضا على رفع مستوى الجاهزية وتطبيق الخطط الأمنية وإنزالها إلى أرض الواقع عبر عدد من التمارين الوهمية المكتبية والميدانية كان آخرها تنظيم "تمرين وطن" في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بمشاركة عدد من الجهات المدنية والعسكرية، وقوات شقيقة وصديقة من خارج قطر، بالإضافة إلى مشاركة المعنيين في الفيفا. وتضمن تنفيذ سيناريوهات تم تصميمها لتحاكي الأعمال والمهام والسيناريوهات المختلفة أثناء البطولة، وفقا لاختصاصات الجهات المشاركة بالتمرين، لضمان الجاهزية العملياتية والتنسيق المشترك بين كافة الأطراف".

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قائد عمليات أمن بطولة #كأس_العالم FIFA #قطر2022 في حوار مع #قنا : حرصنا على رفع مستوى الجاهزية وتطبيق الخطط الأمنية وإنزالها إلى أرض الواقع عبر عدد من التمارين الوهمية المكتبية والميدانية#قنا_رياضي https://t.co/HD7ijt63FC pic.twitter.com/mwOhNW3Oth — قنا الرياضي (@QNA_Sports) October 5, 2022

وأعلن الشيخ خليفة أنه تجري الآن الاستعدادات لإقامة وتنظيم "تمرين وطن2" خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، والذي سيتضمن سيناريوهات مختلفة، وفي مواقع أخرى بغرض تجويد الأداء والتأكد من مستويات الاتصال الداخلي بين الجهات المعنية المدنية والعسكرية، بالإضافة إلى القوات المشاركة من خارج قطر.

وأكد أن البطولات الرياضية المختلفة التي استضافتها دولة قطر خلال السنوات القليلة الماضية شكلت اختبارا حقيقيا لمدى استعداد وجاهزية الكوادر والملاعب والأجهزة والتقنيات الأمنية الحديثة التي ستستخدم خلال بطولة كأس العالم.

وأنهى الشيخ خليفة الحوار بقوله "إن لجنة عمليات أمن وسلامة البطولة تعمل بصورة متكاملة ومتجانسة مع شركائها الإقليميين والدوليين لضمان انسيابية تبادل المعلومات والخبرات في المجالات الأمنية، حيث تم في هذا الشأن توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دول ومنظمات دولية مختلفة، مثل إنتربول، المركز الدولي للأمن الرياضي (ICSS)، وكالة الشرطة الأوروبية يوروبول (Europol)، وهذا يعود إلى اقتناعنا بأهمية التعاون المشترك مع مختلف المنظمات والهيئات الشرطية المتخصصة".