شاهد حصاد دوري الأبطال.. ريال مدريد ومان سيتي بالعلامة الكاملة وسان جيرمان يتعثر

حقق ريال مدريد فوزه الثالث على التوالي وواصل مشواره المثالي في دوري الأبطال رفقة مانشستر سيتي، في المقابل انهار ميلان بملعب مستضيفه تشلسي، وفقد باريس سان جيرمان أول نقطتين في المسابقة خلال هذا الموسم.

وفي ختام الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري الأبطال استقبل ريال مدريد الأربعاء ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني ضمن منافسات المجموعة السادسة.

ورغم تحقيق الفوز 2-1 بفضل هدفي رودريغو وفينيسيوس، فإن النادي الملكي أهدر عددا كبيرا من الفرص بسبب التسرع، ومنح الفرصة للفريق الأوكراني للعودة إلى المباراة بعد هدف تقليص الفارق من ألكسندر زوبكوف.

وعاد ريال مدريد إلى سكة الفوز التي توقفت الأحد عند 6 انتصارات متتالية في الدوري و9 في مختلف المسابقات، عندما سقط في فخ التعادل أمام ضيفه أوساسونا 1-1 في الدوري.

وحقق ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة (14)، فوزه الثالث تواليا ورفع رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة بفارق 5 نقاط أمام شاختار دونيتسك.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة نفسها، أنعش لايبزيغ الألماني آماله عندما تغلب على ضيفه سلتيك الأسكتلندي 3-1.

وهذا الفوز هو الأول للايبزيغ بعد خسارتين متتاليتين أمام شاختار دونيتسك وريال مدريد، فتخلص من المركز الأخير رافعا رصيده إلى 3 نقاط، بفارق نقطتين أمام سلتيك صاحب المركز الأخير بنقطة وحيدة.

وفي المجموعة السابعة، عزز مانشستر سيتي صدارته بفوزه الكبير 5- صفر على ضيفه كوبنهاغن الدانماركي، وحقق بوروسيا دورتموند الألماني فوزا كبيرا خارج أرضه على إشبيلية الإسباني 4-1.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق 3 نقاط عن دورتموند صاحب المركز الثاني، في حين يحتل إشبيلية وكوبنهاغن المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطة لكليهما، مع تفوق الفريق الإسباني في فارق الأهداف.

وسجل النرويجي إيرلينغ هالاند هدفين لسيتي، ورفع رصيده إلى 28 هدفا في 22 مباراة في دوري الأبطال، بمعدل 1.27 هدف في كل مباراة، وهو معدل أعلى من حصيلة 98 فريقا في المسابقة وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات.

1.27 – Erling Haaland has scored 28 goals in 22 appearances in the UEFA Champions League, a goals per game record of 1.27; there are 98 teams with a worse goals per game record than him in the competition. Cheat-code. pic.twitter.com/qaX6ITOtpM

— OptaJoe (@OptaJoe) October 5, 2022