حصريا للقادمين من الخارج.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة "هيا معي 1+3" لدعوة غير حاملي تذاكر المونديال لزيارة قطر

أعلنت لجنة المشاريع والإرث إطلاق مبادرة "هيّا معي 1+3" التي تتيح لأي مشجع من خارج قطر حاصل على بطاقة "هيا" استخدام رقم تذكرة إحدى مباريات مونديال قطر، لدعوة 3 مشجعين من غير حاملي التذاكر لدخول قطر خلال البطولة التي تقام منافساتها من 20 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين.

ويشترط ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 18 عاما ويستفيد من المبادرة جميع المشجعين الدوليين من غير حاملي التذاكر ومن جميع الأعمار، بشرط أن يحمل المستفيد جواز سفر ساري الصلاحية، مع الإشارة إلى أن الاستفادة من هذه المبادرة غير متاحة لسكان دولة قطر وتقتصر على القادمين من خارجها.

ويتعيّن على المستفيدين من المبادرة تأكيد مقار إقامتهم في قطر خلال البطولة مع دفع رسوم غير مستردة قيمتها 500 ريال قطري (137 دولارا) باستثناء من تقل أعمارهم عن 12 عاما.

وللاستفادة من مبادرة "هيّا معي 1+3" ودعوة 3 مشجعين من غير حاملي التذاكر لدخول قطر خلال البطولة، يجب على المشجع الحاصل على الموافقة لبطاقة "هيّا" زيارة بوابة "هيّا" واختيار "بطاقتي"، ثم النقر على "الإجراء"، واختيار "هيّا معي"، لتظهر له رموز لـ3 قسائم، التي يمكنه إرسالها إلى 3 مشجعين من غير حاملي التذاكر.

خيارات جديدة أمام المشجعين لتفعيل بطاقة هيّا:👇 ✅ الإقامة مع أفراد العائلة والأصدقاء

✅ زيارة قطر عبر رحلات طيران مشجعي اليوم الواحد

✅ حجز أماكن الإقامة عبر الفنادق أو مواقع وتطبيقات الحجز بطاقة هيّا إلزامية لجميع لحاملي تذاكر #قطر2022

للمزيد: https://t.co/F21NCbk41f — Road to 2022 (@roadto2022) October 5, 2022

من جانبه، يتعيّن على المشجع الذي يتطلع للاستفادة من مبادرة "هيّا معي 1+3" زيارة بوابة "هيّا" لتقديم طلب الحصول على البطاقة والنقر على "قسيمة هيّا معي" من "فئة مقدم الطلب"، وإدخال رمز القسيمة، واختيار "تحقق من صحة قسيمتي"، والموافقة على الشروط ثم مراجعة الطلب قبل تقديمه.

وعقب الموافقة على طلب الحصول على بطاقة هيا، سيصل كل مشجع من خارج الدولة تصريحا عبر البريد الإلكتروني يتيح له الدخول إلى قطر. وتعتبر بطاقة هيّا إلزامية لدخول ملاعب كأس العالم مع تذكرة المباراة، كما تتيح استخدام المواصلات العامة بالمجان طوال فترة البطولة فضلا عن الاستفادة من خصومات عدة.

وينبغي على جميع المشجعين تحديد مكان الإقامة في طلب الحصول على بطاقة هيّا سواء كان الحجز من خلال وكالة قطر لأماكن الإقامة أو عبر الفنادق أو الشركات أو تطبيقات ومواقع الحجز الأخرى.