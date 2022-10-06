أكثر من 1.8 مليون مشارك.. ما حقيقة العريضة التي تطالب البرلمان البريطاني بترحيل هالاند؟

نشر صحفيون وحسابات رياضية، عبر منصات التواصل، صورة يدعون أنها لعريضة إلكترونية تطالب البرلمان البريطاني عبر موقعه الرسمي بترحيل نجم مانشستر سيتي آرلينغ هالاند من البلاد، وهو ما تكشف الجزيرة نت حقيقته.

وأظهرت الصورة المتداولة توقيع أكثر من مليون و800 ألف مواطن بريطاني على العريضة، كما تزعم بأن البرلمان سيبدأ بالفعل في مناقشة مطالب العريضة.

وفي سياق متصل، تداولت حسابات أخرى عبر تويتر صورة لعريضة ثانية، تطالب أيضًا البرلمان بحذف اسم هالاند من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك باعتباره إنسانًا آليًا على حد وصف الصورة المتداولة.

وبحسب الصورة أيضًا، فإن هناك أكثر من 400 ألف مواطن قاموا بالفعل بالتوقيع على تلك العريضة، في حين لم يظهر ما يشير لمناقشة البرلمان تلك العريضة.

1.8M Signatures for Haaland to be deported from England. pic.twitter.com/xqT8NBErF0 — Paul, Manc Bald and Bred (@MufcWonItAll) October 5, 2022

ووفقًا لما رصدته وكالة سند للرصد والتحقق والإخباري بشبكة الجزيرة، فإن الرواج الأكبر لتلك الادعاءات كان مصدره منصة تويتر مقارنة بباقي منصات التواصل مثل: فيسبوك وإنستغرام.

وحسب أداة تريندز ماب المتخصصة في رصد البيانات وقياسها عبر تويتر، فإن كلمات "1.8M Signatures HAALAND" المفتاحية للادعاء الأول قد وردت في 1700 تغريدة خلال 24 ساعة فقط.

أما كلمة "HAALAND ROBOT" المفتاحية للادعاء الثاني، قد وردت في 2300 تغريدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وبحسب البحث عبر صفحة العرائض الإلكترونية بالموقع الرسمي للبرلمان البريطاني، فإن هذين الادعاءين خاطئان تمامًا ولا أساس لهما من الصحة، حيث لم يتم العثور على أي عريضة موجهة لأعضاء البرلمان تحمل اسم هالاند.

https://twitter.com/AcMustafaMilan/status/1577933596949618696

ولم يعلق اللاعب النرويجي أو ناديه على تلك الادعاءات المنتشرة عبر منصات التواصل في بريطانيا، وانتقلت مؤخرًا لباقي الجماهير المتابعة حول العالم حتى الآن.

ويتصدر هالاند صاحب الـ 22 عامًا جدول ترتيب هدافي البريميرليغ في 8 جولات فقط، برصيد 14 هدفًا، سجل منها "هاتريك" في 3 مباريات متتالية، إلى جانب 5 أهداف أخرى بعد مرور 3 جولات من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.