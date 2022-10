أكثر من 1.8 مليون مشارك.. ما حقيقة العريضة التي تطالب البرلمان البريطاني بترحيل هالاند؟

نشر صحفيون وحسابات رياضية، عبر منصات التواصل، صورة يدعون أنها لعريضة إلكترونية تطالب البرلمان البريطاني عبر موقعه الرسمي بترحيل نجم مانشستر سيتي آرلينغ هالاند من البلاد، وهو ما تكشف الجزيرة نت حقيقته.

وأظهرت الصورة المتداولة توقيع أكثر من مليون و800 ألف مواطن بريطاني على العريضة، كما تزعم بأن البرلمان سيبدأ بالفعل في مناقشة مطالب العريضة.

وفي سياق متصل، تداولت حسابات أخرى عبر تويتر صورة لعريضة ثانية، تطالب أيضًا البرلمان بحذف اسم هالاند من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك باعتباره إنسانًا آليًا على حد وصف الصورة المتداولة.

وبحسب الصورة أيضًا، فإن هناك أكثر من 400 ألف مواطن قاموا بالفعل بالتوقيع على تلك العريضة، في حين لم يظهر ما يشير لمناقشة البرلمان تلك العريضة.

1.8M Signatures for Haaland to be deported from England. pic.twitter.com/xqT8NBErF0

— Paul, Manc Bald and Bred (@MufcWonItAll) October 5, 2022