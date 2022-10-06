تأجيل انطلاق دوري كرة القدم.. ماذا يجري في تونس؟

قال كمال دقيش وزير الشباب والرياضة في تونس -أمس الأربعاء- إن انطلاق منافسات الدوري الممتاز المؤجل يعود إلى قرار من السلطات الجهوية بشأن الوضع الأمني والسلم الاجتماعي.

وقرر اتحاد الكرة التونسي تأجيل مباريات الجولة الأولى التي كانت مقررة يومي الجمعة والسبت الماضيين للأسبوع الجاري، بعد إحجام السلطات الأمنية عن تأمين المباريات.

ويعود الخلاف إلى الأزمة المستمرة بين اتحاد الكرة وفريق "هلال الشابة" الذي انتزع قرارا من محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) باعتباره فائزا في آخر مباراة له في الموسم الكروي الأخير ضد النادي الأفريقي، وبإعادته إلى الدوري الممتاز بعد هبوطه في أعقاب الموسم الماضي.

ويطالب "هلال الشابة" بإعادة قرعة منافسات الدوري للموسم الجديد التي أجريت قبل حصوله على قرار من "كاس".

ونظريا يمكن أن يلقي فوز الشابة جزائيا في مباراته ضد الأفريقي بظلاله على سباق الدوري برمته في نسخة الموسم الماضي، وليس واضحا إلى أي مدى يمكن أن تصل الأزمة.

ويغلب التوتر أيضا على علاقة الوزارة باتحاد الكرة بسبب تنازع الصلاحيات في إدارة قطاع كرة القدم.

ووجّه الوزير دقيش -في مؤتمر صحفي أمس- اتهامات مباشرة لاتحاد الكرة بتفشي الفساد ومعاملات تطغى عليها المحاباة والمحسوبية مع النوادي، مضيفا أن الوضع بات يهدد السلم الاجتماعي.

وقال دقيش "لا يمكن للاتحاد الدولي الكرة القدم (فيفا) التدخل في القوانين الداخلية ونصوص تهمّ النظام العام".

وليس واضحا إذا كانت مباريات الدوري الممتاز ستجري هذا الأسبوع في وقت يستعد فيه منتخب تونس لخوض منافسات كأس العالم في قطر 2022.

وأثارت تقارير في وسائل إعلام محلية ودولية في وقت سابق تكهنات بإمكانية تدخل السلطة لحل مكتب الاتحاد، وذلك قد يهدد فعليا بسحب "فيفا" مشاركة تونس من المونديال وهو ما نفاه دقيش رسميا.