أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اليوم الخميس، أن مونديال قطر 2022 في كرة القدم والمرتقب بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين، سيكون "بالتأكيد" آخر مشاركاته في نهائيات كأس العالم.

وقال قائد منتخب "التانغو" ونجم باريس سان جيرمان الفرنسي البالغ 35 عاما في مقابلة مع قناة "إي إس بي إن" (ESPN) الأرجنتينية "هذا آخر مونديال لي. بالتأكيد. أشعر أنني بحالة جيدة جسديا، لقد خضت موسما استعداديا جيدا جدا هذا العام، وهو ما لم أستطع فعله العام الماضي، كان من الضروري الوصول إلى ما أنا عليه، بحالة ذهنية جيدة ومع الكثير من الأمل".

ومن ناحية أخرى، أكد إدوارد روميو نائب الرئيس المالي في نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أن ميسي الذي غادر كتالونيا إلى سان جيرمان الفرنسي عام 2021 بعد مسيرة استمرت 20 عاما "هو إضافة لبرشلونة والأبواب مشرعة أمامه" للعودة.

وقال روميو عندما سُئل عن إمكانية عودة أفضل لاعب في العالم 7 مرات خلال عرض ميزانية 2022-2023 وإغلاق السنة السابقة "قيل ذلك مرات عديدة، قال ذلك الرئيس (جوان لابورتا)، وقلت ذلك بنفسي؛ ليو ميسي هو إضافة لبرشلونة وأبواب النادي مشرعة أمامه".

وردا على سؤال عما إذا كانت عودة ابن الـ35 عاما ممكنة من الناحية المالية لبرشلونة، أجاب بابتسامة "نعرف كيف نصنع المعجزات".

وأضاف "إنها مسألة تتعلق بالإدارة الرياضية، وإذا قررت الإدارة الرياضية ذلك سنعمل من أجل هذا الهدف".

وكان الرئيس لابورتا ألمح في 29 يوليو/تموز الماضي إلى أن برشلونة لن يتخلى عن فكرة رؤية ميسي يرتدي قميص النادي مرة أخرى في المستقبل، مشيرا إلى أن "وقت ميسي في برشلونة لم ينتهِ بالطريقة التي أردناها جميعا. انتهى به الأمر إلى أن يكون مشروطا لأسباب اقتصادية".

وتابع "أعتقد أن برشلونة مدين من الناحية الأخلاقية تجاه ليو ميسي. نود أن تنتهي مسيرته بقميص برشلونة مع التصفيق له في جميع الملاعب وأينما ذهب"، موضحا أن كلامه مجرد "تمنيات، لا يوجد أي شيء مكتوب".

وجاءت دعوة لابورتا لعودة "البرغوث" الصغير عقب ذكر بعض وسائل الإعلام الإسبانية أن المدرب الحالي ولاعب الوسط السابق لبرشلونة تشافي هرنانديز طلب من إدارة النادي دراسة إمكانية إعادة الأرجنتيني المرتبط بعقد مع نادي العاصمة الباريسية حتى يونيو/حزيران 2023.

وبعد موسم أوّل (2020-2021) متواضع لميسي في باريس حيث اكتفى بتسجيل 11 هدفا في 34 مباراة، نفض الأرجنتيني غبار رحيله عن كتالونيا مع بداية الموسم الحالي (2023-2022) بتسجيله 8 أهداف، آخرها أمام بنفيكا البرتغالي في مباراة التعادل 1-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء، وتمريره 8 كرات حاسمة في 13 مباراة في جميع المسابقات.