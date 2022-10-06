الكرة الذهبية.. ماذا لو لم يكن ميسي ورونالدو موجوديْن؟

12 كرة ذهبية فاز بها النجمان كريستيانو رونالدو (5 كرات ذهبية) وليونيل ميسي (7 كرات ذهبية) خلال 11 عاما بدءا من 2008 حتى 2021، ليحكما عالم كرة القدم أكثر من عقد من الزمن.

وإذ يتصاعد الحديث عن وصول مسيرة النجمين الكبيرين إلى أمتارها الأخيرة، نعود إلى الأسماء التي كانت ستفوز بالجائزة المرموقة التي تعدّ الأرفع والأغلى على مستوى الجوائز الفردية التي يحلم بها كل لاعب كرة قدم.