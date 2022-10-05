كرة قدم

هدف مجنون.. لاعب روسي يخطف الأنظار بأغرب ركلة جزاء في كرة القدم

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ركلة الجزاء الغريبة حصدت تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل (غيتي)
5/10/2022

خطف اللاعب الروسي المعتزل نوريك أفداليان الأنظار بتنفيذه ركلة جزاء باهرة، بطريقة هي الأغرب في عالم كرة القدم، أثناء مشاركته في أحد الدوريات الإعلامية الروسية.

وتداولت حسابات روسية ورياضية على موقع تويتر مقطع فيديو لركلة الجزاء التي أدّاها أفداليان بطريقة يصعب تنفيذها، حيث قام بحركة بهلوانية أثناء تسديد الكرة نحو الشباك.

وبعد تسديد الكرة، دار اللاعب بحركة بهلوانية مباغتة، في الوقت الذي كانت فيه الكرة في طريقها لتسكن شباك حارس الفريق المنافس.

ووصف صحفيون رياضيون اللاعب بـ"المجنون" في طريقة تنفيذه لكرة الجزاء، فليست المرة الأولى التي ينفذها فيها بهذه الطريقة.

وكانت المرة الأولى التي نفذ فيها أفداليان ركلة الجزاء بالطريقة البهلوانية ذاتها ونجحت عندما كان لا يزال لاعبا نشطا في الملاعب عام 2018 ، وذلك حين لعب في الفئات الدنيا لفريق روبين كازان في دوري الدرجة الثانية ببلاده.

ونشر حساب المنتخب الروسي في ذلك الوقت، على موقع تويتر، مقطع فيديو للهدف الذي سجله اللاعب حصد أكثر من مليوني مشاهدة.

المصدر : وكالة سند