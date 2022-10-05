هدف مجنون.. لاعب روسي يخطف الأنظار بأغرب ركلة جزاء في كرة القدم

خطف اللاعب الروسي المعتزل نوريك أفداليان الأنظار بتنفيذه ركلة جزاء باهرة، بطريقة هي الأغرب في عالم كرة القدم، أثناء مشاركته في أحد الدوريات الإعلامية الروسية.

وتداولت حسابات روسية ورياضية على موقع تويتر مقطع فيديو لركلة الجزاء التي أدّاها أفداليان بطريقة يصعب تنفيذها، حيث قام بحركة بهلوانية أثناء تسديد الكرة نحو الشباك.

💥 WOW. Norik Avdalyan scored a penalty in the Medialeague match against the GOATS team, making a somersault.

Norik already scored like this back in 2018 in one of the amateur leagues. Then his goal became viral, and now the Armenian repeated the famous somersault again. pic.twitter.com/eWH7W9yV4G — Vahe Sport | Armenia sport (@SportVahe) October 3, 2022

وبعد تسديد الكرة، دار اللاعب بحركة بهلوانية مباغتة، في الوقت الذي كانت فيه الكرة في طريقها لتسكن شباك حارس الفريق المنافس.

ووصف صحفيون رياضيون اللاعب بـ"المجنون" في طريقة تنفيذه لكرة الجزاء، فليست المرة الأولى التي ينفذها فيها بهذه الطريقة.

Вы когда-нибудь видели такое исполнение пенальти?!!! 😳😳😳 pic.twitter.com/oAP8PZmtcv — Сборная России (@TeamRussia) October 8, 2018

وكانت المرة الأولى التي نفذ فيها أفداليان ركلة الجزاء بالطريقة البهلوانية ذاتها ونجحت عندما كان لا يزال لاعبا نشطا في الملاعب عام 2018 ، وذلك حين لعب في الفئات الدنيا لفريق روبين كازان في دوري الدرجة الثانية ببلاده.

ونشر حساب المنتخب الروسي في ذلك الوقت، على موقع تويتر، مقطع فيديو للهدف الذي سجله اللاعب حصد أكثر من مليوني مشاهدة.