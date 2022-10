هدف مجنون.. لاعب روسي يخطف الأنظار بأغرب ركلة جزاء في كرة القدم

خطف اللاعب الروسي المعتزل نوريك أفداليان الأنظار بتنفيذه ركلة جزاء باهرة، بطريقة هي الأغرب في عالم كرة القدم، أثناء مشاركته في أحد الدوريات الإعلامية الروسية.

وتداولت حسابات روسية ورياضية على موقع تويتر مقطع فيديو لركلة الجزاء التي أدّاها أفداليان بطريقة يصعب تنفيذها، حيث قام بحركة بهلوانية أثناء تسديد الكرة نحو الشباك.

💥 WOW. Norik Avdalyan scored a penalty in the Medialeague match against the GOATS team, making a somersault.

Norik already scored like this back in 2018 in one of the amateur leagues. Then his goal became viral, and now the Armenian repeated the famous somersault again. pic.twitter.com/eWH7W9yV4G

— Vahe Sport | Armenia sport (@SportVahe) October 3, 2022