مارادونا سيكون فخورا.. نابولي يغزو أوروبا كرويا

أبدى لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي سعادة بالغة إثر الفوز الكبير للفريق على مضيفه أياكس الهولندي 6 / 1 مساء أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، قائلا إنه "حتى دييغو مارادونا سيكون فخورا".

وتقدم أياكس بهدف مبكر سجله محمد قدوس (9)، لكن نابولي رد بثلاثية خلال الشوط الأول سجلها جياكومو راسبادوري وجيوفاني دي لورينزو وبيوتر زيلينسكي.

وفي الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت على ملعب أياكس، أضاف نابولي 3 أهداف أخرى عن طريق جياكومو راسبادوري وخفيشا كفاراتسخيليا وجيوفاني سيميوني، بينما شهد الشوط نفسه طرد دوشان تاديتش من صفوف أياكس في الدقيقة 73.

جيوفاني سيميوني ابن ديغو سيميوني يسجل الهدف السادس لنابولي في شباك أياكس#دوري_أبطال_أوروبا #اياكس_نابولي pic.twitter.com/73no0XOoMJ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 4, 2022

وتحدث سباليتي عن الراحل مارادونا بعدما سجل نابولي 6 أهداف في مباراة أوروبية للمرة الأولى في تاريخه، بينما كانت الهزيمة هي الأكبر لأياكس في كل المسابقات من نوفمبر/تشرين الثاني 1964.

وقال سباليتي -في تصريحات للصحفيين- "عندما تدخل ملعب كهذا، مع هذا الزئير (من جانب مشجعي أياكس) لا يكون من السهل استعادة التوازن بعد التأخر بهدف".

وأضاف "كان من الممكن أن يزعجنا هذا (التأخر بهدف) كثيرا، لكن الفريق أدى ما عليه، ولم يسمح لنفسه بالتأثر بذلك وحقق انتصارا كبيرا في المباراة".

وتابع "وإلى جانب النتيجة كانت مباراة جميلة لأن الأداء أظهر كفاءتنا، قدم اللاعبون عرضا مهما وسيستفيدوا منه. قدموا أداء جيدا للغاية وحتى مارادونا سيكون فخورا".

وحقق نابولي أمس انتصاره الثالث على التوالي في دوري الأبطال لينفرد بصدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط وبفارق 3 نقاط أمام ليفربول صاحب المركز الثاني، بينما يحتل أياكس المركز الثالث برصيد 3 نقاط ويليه غلاسكو رينجرز الأسكتلندي من دون رصيد.