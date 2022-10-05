صراع زوجات النجوم في إنجلترا.. والكلفة نحو مليوني دولار

ألزم القضاء البريطاني ريبيكا فاردي زوجة جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي بدفع 1.7 مليون دولار لكولين روني زوجة القائد السابق لمنتخب إنجلترا لكرة القدم واين روني بعد فوز الأخيرة بقضية تشهير.

وكانت ريبيكا قد أقامت دعوى قضائية ضد زوجة روني، تتهمها فيها بالتشهير بعدما اتهمتها كولين علانية بتسريب أخبار تخصها لصحيفة "صن" (The Sun).

وفي يوليو/تموز الماضي، حكمت القاضية كارين ستين بأن كولين (36 عاما) أثبتت صحة مزاعمها، وأن ريبيكا فاردي (40 عاما) كانت على علم بأن وكيل أعمالها سرّب تفاصيل خاصة عن حياة زوجة روني إلى صحيفة "صن"، وتغاضت عن ذلك.

وألزم القضاء زوجة فاردي -التي قالت إن القاضية أساءت فهمها- بدفع 90% من مصاريف التقاضي الخاصة بزوجة روني والتي تبلغ قيمتها 1.67 مليون جنيه إسترليني، على أن تسدد 800 ألف من المبلغ بحلول منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.