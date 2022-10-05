شاهد حصاد دوري الأبطال.. إنتر يربك حسابات برشلونة وبايرن ميونخ يحطم رقم ريال مدريد

حقق إنتر ميلان فوزا ثمينا على ضيفه برشلونة الذي دخل مرحلة حسابات بحثا عن التأهل في دوري أبطال أوروبا، وسجل بايرن ميونخ رقما قياسيا جديدا في المسابقة متفوقا على ريال مدريد.

وفي مباريات الثلاثاء بالمرحلة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، أحرز التركي شالان أوغلو هدفا مع نهاية الشوط الأول، قاد به إنتر ميلان للفوز على برشلونة، في قمة مباريات المجموعة الثالثة.

تصويبة أرضية زاحفة من هاكان تشالهان أوغلو تهدي التقدم لانتر على برشلونة #دوري_أبطال_أوروبا #ليفربول_رينجرز pic.twitter.com/UCRErxBmN6 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 4, 2022

ولم يستطع برشلونة إدراك التعادل رغم محاولاته المتكررة، في ظل غياب لافت لمهاجم الفريق روبرت ليفاندوفسكي الذي كان بعيدا عن مستواه المعهود مع النادي الكتالوني.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، سجل بايرن ميونخ 3 أهداف في أول 21 دقيقة، في طريقه للفوز 5-صفر على فيكتوريا بلزن، ليظل في صدارة المجموعة ويحقق رقما قياسيا لأطول مدة دون هزيمة في مباريات دور المجموعات بالبطولة القارية.

وخاض الألمان حتى الآن 31 مباراة في دور المجموعات بالبطولة دون هزيمة، متجاوزين بذلك الرقم السابق المسجل باسم ريال مدريد.

وانفرد إنتر ميلان بالمركز الثاني برصيد 6 نقاط، وتراجع برشلونة للمركز الثالث برصيد 3 نقاط، وستكون مواجهة الفريقين في المرحلة المقبلة بملعب كامب نو حاسمة في حسابات التأهل للدور المقبل، وسيعني أي تعثر لبرشلونة ابتعاده بشكل كبير عن سباق التأهل، في ما سيكون إنتر أمام حتمية الفوز إن أراد حسم تأهله بشكل شبه رسمي.

تسديدة يسارية من لوروا سانيه تسكن شباك فيكتوريا بلزن#دوري_أبطال_أوروبا #بايرن_ميونخ pic.twitter.com/cUDNRb98lE — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 4, 2022

وفي المجموعة الأولى، حافظ نابولي الإيطالي على العلامة الكاملة بعدما قلب تأخره أمام مضيفه أياكس أمستردام الهولندي إلى فوز عريض 6-1، وأنعش ليفربول آماله في التأهل بفوزه على ضيفه غلاسكو رينجرز 2- صفر.

ويتصدر نابولي المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية، مقابل 6 نقاط لليفربول في المركز الثاني من انتصارين وهزيمة واحدة، ويحل أياكس في المركز الثالث بـ3 نقاط من انتصار وحيد وهزيمتين، ويتذيل رينجرز الترتيب بلا رصيد من النقاط بعد خسارته للمرة الثالثة على التوالي.

جيوفاني سيميوني ابن ديغو سيميوني يسجل الهدف السادس لنابولي في شباك أياكس#دوري_أبطال_أوروبا #اياكس_نابولي pic.twitter.com/73no0XOoMJ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 4, 2022

وفي المجموعة الرابعة، حقق مارسيليا الفرنسي أول انتصار له في دوري الأبطال عقب فوزه على ضيفه سبورتينغ لشبونة، وتعادل آينتراخت فرانكفورت الألماني مع توتنهام الإنجليزي سلبيا.

وتوقف رصيد لشبونة عند 6 نقاط في صدارة الترتيب، متقدما بفارق نقطتين عن توتنهام وفرانكفورت، وحصد مارسيليا أول 3 نقاط له في البطولة وظل في المركز الرابع.

وفي المجموعة الثالثة، واصل كلوب بروج البلجيكي مسيرته المثالية، وتغلب على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 2-صفر، وتغلب بورتو البرتغالي على ضيفه باير ليفركوزن الألماني 2-صفر.

ويتصدر كلوب بروج ترتيب المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط من 3 انتصارات متتالية، ويمتلك ليفركوزن وبورتو وأتلتيكو 3 نقاط لكل منهم، بعد أن فاز كل منهم مرة واحدة وخسر مرتين.